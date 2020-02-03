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LINE旅遊為「2020台灣燈會」　打造線上玩樂搜尋服務

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▲LINE旅遊為「2020台灣燈會」打造線上玩樂搜尋服務。（圖／LINE旅遊提供）

▲LINE旅遊為「2020台灣燈會」打造線上玩樂搜尋服務。（圖／LINE旅遊提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
元宵佳節進入倒數，LINE台灣旗下旅遊服務平台「LINE旅遊」宣布首度與交通部觀光局合作，從即日起至2月23日止，推出2020台灣燈會的線上旅遊導覽、體驗平台，讓用戶透過LINE旅遊就能找到完整的台灣燈會旅遊資訊。

LINE旅遊這次推出的台灣燈會線上旅遊導覽，包括2月8日開始在台中后里花博園區舉辦的2020台灣燈會資訊、燈會周邊景點推薦、台中旅遊懶人包等，一次走遍大台中地區的知名打卡景點，還因應武漢肺炎疫情備妥應變措施，若有更動以交通部觀光局公告為主，也請民眾隨時注意資訊更新。

▲LINE旅遊為「2020台灣燈會」打造線上玩樂搜尋服務。（圖／LINE旅遊提供）

▲LINE旅遊「2020台灣燈會」平台提供用戶旅遊資訊。（圖／LINE旅遊提供）

這次的線上導覽平台擁有4大功能，一為地圖交通資訊看一看，除了可以下載高清地圖，也可至 LINE旅遊官方帳號輸入「燈會交通」四字，即可獲得大眾運輸工具、開車、騎車交通祕技；二為燈會的8種玩法，提供8種不同的燈會周邊旅遊行程讓用戶參考，可以直接跟著旅遊範本走行程。

特色功能中，三為燈會相關旅遊懶人包，其中包括台中燈會展區介紹，並提供大台中，含彰化、南投地區多個自然系景點；四為「週四猜燈謎拿好禮」，預計在2月6日、2月13日與2月20日推出應景的猜燈謎遊戲，答對將可獲得KKday 2美元折扣碼，或有機會得到LINE POINTS最高88點。

▲LINE旅遊為「2020台灣燈會」打造線上玩樂搜尋服務。（圖／LINE旅遊提供）

▲LINE旅遊「2020台灣燈會」平台提供用戶旅遊資訊。（圖／LINE旅遊提供）

根據觀光局數據顯示，有近七成的國人偏好自助旅遊，而自助旅行的前置作業繁雜，因此LINE旅遊規劃服務的重點，就是要讓用戶輕鬆規劃自助行預定與行程，自2018年底推出服務至今，LINE旅遊的官方帳號好友數就已累積超過480萬人，每則推播觸及率更超過100萬人，並持續成長。
 
除了原有的夥伴雄獅旅遊、agoda、KKday、Tripresso 旅遊咖，LINE旅遊於去年陸續又加入Skyscanner、HotelsCombined與 ezTravel 易遊網等業者，不僅涵蓋所有知名旅遊業者，且透過新夥伴的搜尋比價功能，使LINE旅遊的預訂服務版圖更加完整，只要透過搜尋導購預訂行程，結帳時還可獲得LINE POINTS回饋，平台也與夥伴不定期推出線上旅展等限定優惠活動。
 
此外，LINE旅遊結合LINE App通訊、分享與筆記本等社群功能，用戶能與親友一起共編行程，或是閱讀站上精彩的旅遊體驗文等，LINE旅遊亦持續優化行程共編功能，用戶無須再下載其他程式，透過LINE旅遊在旅程上新增「我的旅程」便可開始編輯、搜尋、預定機票與住宿，還可分享自己的旅程給其他親友參考，強化用戶間的社群互動功能。

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