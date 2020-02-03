翁獨闖八通關迷途　一餐分3餐「靠雨水喝尿為生」黑鷹吊掛救援

▲山屋東邊稜線有名身穿藍色上衣、頭戴黃色頭盔的男子，揮舞白旗、放狼煙及反光等求救訊號，經家屬比對確認為何男無誤。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一名61歲何姓男子原訂2月2日隨10人登山團申請入山攀登八通關越嶺古道，但團員因天候不佳撤退，而何男提早於1月23日仍執意獨自攀登八通關古道，預計自南投東埔入山後於1月31日由花蓮瓦拉米下山，共9天行程，但在入山後第5天發生迷途情形，家屬因未見何男於預定時間下山，當晚向台中市消防局求救，後轉報花蓮縣消防局。

花蓮縣消防局2月1日接獲通報後，立刻集結救災救護第三大隊搜救人員，並請求黑鷹直升機冒著低溫載送人員以節省步行搜救時間。家屬表示何姓男子最後通聯時間為1月25日說明略以：「還有6公里可到托馬司駐在所。…之後的5~6天可能都沒有手機訊號可以通聯」，由家屬通聯記錄、原登山團登山計畫及山友經驗研判，何男可能發生危險區域鎖定在土葛大崩壁一帶，將其列為搜索熱區。

▲搜救人員會議研判受困地點。

空勤總隊於2月1日將第一梯搜救人員共7名載送至大分山屋執行搜索，2月2日將第二梯搜救人員共5名載送至大水窟山屋，預計由南北雙向夾擊搜索土葛大崩壁一帶，所幸第二梯人員降落前發現該山屋東邊稜線（八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪之稜線）有名身穿藍色上衣、頭戴黃色頭盔的男子，揮舞白旗、放狼煙及反光等求救訊號，經家屬及相關跡證比對確認為何男無誤，後由黑鷹直升機順利吊掛至花蓮機場，何男因無受傷婉拒送醫。

▲第一及第二梯次救援人員。

何姓男子下山後表示：「1月25日下午約一點手機有訊號而跟女兒報平安，約傍晚抵達托馬司駐在所，27日早上離開托馬司駐在所，往南安方向行進，但在出發後1小時發現自己迷路，於是開始邊做記號邊找路徑，後來選擇至山頂，並在該處原地待援，等待救援期間保持身體跟帳篷乾燥，搭起內外帳加露宿袋，有穿足夠禦寒衣物，飲水靠接雨水跟喝自己的尿，並將剩下食物一餐分成三餐食用，預計可以再撐10天」，何男並且在直升機空偵時將求救訊號放大，以提高被搜救人員發現的機率。

花蓮縣消防局依據「花蓮縣登山活動管理自治條例」對該名獨攀何姓男子開出舉發單，針對入山申請程序將由玉山國家公園管理處查證後，若有違規將依法開罰。

花蓮縣消防局林文瑞表示行政院自去年全面開放山林後，五大政策主軸內涵分別為開放、透明、服務、教育、責任，其中「教育」為登山教育，落實各種登山知識、技能及面山態度，而「責任」為責任承擔，法務部已提出《國家賠償法》修正草案，落實登山自主管理、責任承擔的觀念；內政部消防署正與各縣市政府協商，修正登山管理自治條例；此外，金管會及產險公會亦正研議推動登山者之保險商品，呼籲民眾登山時務必量力而行，從體力培養、相關證照、入山申請、行前準備（通訊設備、衛星定位），而至天候評估、後勤聯絡等，切勿存有僥倖心態，衡量自身能力並做好萬全準備，以免發生意外。

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