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海南「3個月大」嬰兒中鏢　衛健委：母乳親餵也要戴口罩

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▲▼示意圖,保健,疼痛,頭,鬱悶,女,女孩,筋疲力盡,健康,頭痛,過敏,冷,生病,發燒,流感,感染,咳嗽,醫療保健（圖／123RF）

▲大陸在1月24日起就爆出多起嬰幼兒確診案例。（示意圖／123RF）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸各省不斷出現武漢肺炎確診案例，根據最新統計，迄今在中國累計死亡案例361起，累計確診病例1萬7205起。海南省衛健委組織在3日的新聞發布會表示，海南出現一名3個月大的嬰兒確診案例，目前海南省出現的聚集性疫情已經有12起，呼籲民眾要多關心家中的老人以及小孩。

根據大陸國家衛建委發布的《關於做好兒童和孕產婦新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》指出，兒童和孕產婦是新型冠狀病毒感染的肺炎的易感人群，要求各地做好居家兒童疫情防控工作，並建議避免外出，非不得已也要正確配戴口罩。母親在進行母乳親餵時也要佩戴口罩、勤洗手，保持局部衛生，兒童如出現症狀要立即就診。

中科院院士、中國疾控中心主任高福曾在1月22日表示，就目前的流行病學數據顯示，兒童和年輕人對病毒不容易受感染。

▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲武漢肺炎造成各地瘋搶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

但隨後廣東省衛健委在1月23日就公布1例深圳10歲男童確診案例，患者是在1月11日住院治療。同日國家衛健委成員、著名傳染病學專家李蘭娟表示，沒有感染過這個疾病的人都是易感的。

近日兒童確診病例越來越多，年紀也越來越小，對此海南省疾控中心專家副組組長、主任醫師陳言表示，家庭成員要相互提醒，做好防護措施，低年齡層的人也不能被忽視，同時也要保持良好的精神，避免疲勞引起免疫力下降。

國家衛健委也表示，婦幼保健機構要分區域設置普通兒童就診門診和發熱門診（診室），診療中一旦發現疑似病例，應當立即轉診到具備有效隔離條件和防護條件的定點醫療機構隔離治療。

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