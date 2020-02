菲擴大旅遊禁令「拒300名中國人入境」旅客滯留機場　杜特蒂今召開緊急會

▲截至台灣時間中午12時20分,菲律賓的武漢肺炎確診病例有2例,其中一人1日病逝,是中國境外首起死亡病例。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

因應武漢肺炎疫情,菲律賓2日擴大臨時旅遊禁令,禁止所有來自中國、香港及澳門的遊客進入該國,而菲籍公民及政府發放之永久居留簽證持有者不在此限,但要隔離14天。移民管理局3日證實,當局已拒絕大批外籍人士入境,其中包括300名中國籍旅客,而總統杜特蒂稍晚將召開緊急會議。

據CNN Philippines報導,菲律賓政府對了對抗武漢肺炎疫情,決定擴大旅遊禁令,僅允許該國公民及擁有永久居民身分的人入境,大批來自香港、澳門的旅客2日晚間抵達馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場(Ninoy Aquino International airport),只能在機場大廈等待返回航班。

當地官員透露,現場也有美國人被滯留在機場,但實際狀況與相關細節仍有待確認。

菲律賓是中國境外第一個出現武漢肺炎死亡病例的國家,總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)稍晚將召開緊急會議,但外界仍認為此次政府召開跨部門會議的時機點已經太晚。

對此,通訊部長馬丁安達納爾(Martin Andanar)為政府緩頰表示,「這並不會太晚,政府的決定非常及時,且決策相當有條理」,同時敦促國人不要歧視在菲律賓的中國人,更應該伸出援手「不應該有任何歧視的空間」。

Duterte is set to hold an 'emergency meeting' today — four days after the Philippines confirmed its first case of the deadly novel coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/XaMnbUZICD