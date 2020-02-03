武漢肺炎衝擊陸股！　開盤「超3000個股」跌停...6分鐘湧130億資金抄底

▲受武漢肺炎疫情影響，大陸三大股指開盤低開。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

鼠年A股首個交易日今（3）早開盤，受武漢肺炎疫情影響，三大股指開盤低開，滬指跌8.73%，深證成指跌9.13%，創業板指跌8.23%。其中，個股大面積跌停，超3000只個股跌停，逾3200只個股跌幅超9%。但醫藥股則掀起漲停潮，此外北向資金抄底A股，開盤6分鐘大幅淨流入近30億元（人民幣，下同，約新台幣130億元）。

▲ 滬指行情。（圖／東方財富網）

據《澎湃新聞》報導，在A股節後開市之前，大陸監管層頻頻發聲，增強市場信心。人民銀行也在2日宣佈，「為維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕和貨幣市場平穩運行，將在2月3日開展1.2萬億元公開市場逆回購操作投放資金，確保流動性充足供應。」

此前一天，《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》對外發佈，證監會副主席李超提到，證監會將採取多項措施，確保資本市場基礎設施運行平穩有序。從目前情況來看，多家券商都向客戶發佈了通告，部分或全部關閉線下營業部的交易服務和業務辦理。

▲台股今一開盤即已下跌一百多點開出，盤中最多下挫超過三百點。（圖／記者湯興漢攝）

報導稱，各方對於市場在短期內出現回檔已有共識，但不少觀點仍頗為樂觀，認為調整幅度或許有限。國盛證券同樣指出，新型冠狀病毒肺炎疫情進入高峰期，積極信號已經出現，未來將逐步緩和。目前來看，由於本次疫情持續時間可能較短，對經濟的影響也將主要集中在短期之內。不必過度擔憂疫情對市場的衝擊。

光大證券認為，當前疫情還在擴散，短期市場難免還有些擾動，在1個季度左右的中期內，需要觀察疫情對於經濟基本面的衝擊有多大，如果是著眼於一年以上的長期目標，對於市場的影響可以忽略不計，短期擾動是長線資金買進低估股票的難得時機。

買方機構中，望正資產認為，A股的回撤幅度應該在一個相對可接受的範圍，出現踩踏式下跌的可能性較低。在長期經濟運行軌跡不變的預期下，市場的大幅回落將是中長期資金入市的良機，這一次也不例外。