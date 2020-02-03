武漢台商返台專車送隔離檢疫所　蘇貞昌：不能外出！跟附近居民不會接觸

▲行政院長蘇貞昌因應武漢台商返台。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

面對武漢肺炎疫情，近500名滯留湖北的國人急著返台，對此首批滯留國人約200人3日晚間將搭乘中國東方航空班機返台，預計10點左右返抵國門。對此，行政院長蘇貞昌表示，政府已做好準備。

為協助滯留湖北的國人返台，政府主責各單位全動起來，首批200多人晚間8時，將搭乘中國東方航空班機返台，預計10點多會飛抵桃園國際機場。

稍早交通部民航局也已證實，收到該班機的申請文件，民航局將依相關規定盡速辦理。雖然本來預計6時50分起飛，但因為才剛收到申請文件，起飛時間預計會稍有延後。

對此，蘇貞昌向國人表示，政府已做好準備，請國人放心，政府也會嚴格施行集中檢疫隔離措施，「搭乘專機從武漢回台的台商下機後，入境會先通過機場發燒篩檢站，若有疑似症狀會後送就醫，其他沒有症狀的台商，會由專車送到集中檢疫場所進行14天的健康監測。」

蘇貞昌指出，檢疫場所以一人一室為原則，每天量2次體溫，若有發現相關症狀會立即後送就醫，場所也會有防護裝備提供檢疫者和工作同仁使用。他強調，集中檢疫者不能外出 ，活動範圍以檢疫房間為主，因此跟附近居民不會有接觸 ，也請所有民眾放心。