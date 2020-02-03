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影／4:00起床買口罩排隊4小時　女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！

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記者許力方／綜合報導

武漢肺炎防疫管控不斷升高，更掀起「口罩荒」，政府祭出3片限購令，蘇貞昌盼保證人人隨地買得到，各地仍見缺貨潮，內湖就傳出民眾出門排隊搶購口罩，其中一家藥妝店還沒開門，已經排隊超過50公尺。一名女子受訪時痛罵，清晨4點就出門找口罩，「到後來我是怎麼死的？我是『沒睡』死掉了！」

藥妝店 9點半還沒開門，門口就已經排隊超過50公尺以上，提早發放號碼牌只釋出限量80分，為了買「救命」口罩，一名女子凌晨4、5點就出門找，她接受《東森新聞》訪問時表示，「我5點就去超商了，他說沒進貨，所以我一夜都不敢睡」，一名阿伯路過買饅頭，「回來看到有人在排，我就來排了！」

▲▼超商口罩售完。（圖／讀者提供）

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▲▼超商口罩售完。（圖／讀者提供）

▲各地口罩仍出現缺貨狀況。（圖／讀者提供）

另一名排隊女子怒批，「那個壓力到後來，我不是因為肺炎死掉，我是因為沒睡著、然後恐慌躁鬱死掉的！」她不滿地說，自己從凌晨4點半就出門排隊，至今排了4個小時了，「我沒睡覺！那到後來我是怎麼死的？我是『沒睡』死掉了！」

還有排隊民眾痛罵，「政府就講錯話了嘛！」買得到 3個沒有關係，但現在普遍狀況是根本買不到，且3個口罩也真的是太少了。有一名排隊男子最後沒有買到口罩，氣得在現場飆罵「你讓政府官員自己出來轉一圈，自己來買，來感受一下最清楚了嘛！」官員們自己不用出去買，全部有人幫他們準備。

不只口罩大缺貨，防疫熱門工具「酒精」也熱賣！南投埔里酒廠到了假日湧進大批人潮，奇怪的是，他們都不是來買酒，而是買酒精，廠方表示，有貨就賣，2日一天就賣了50箱出去，完全沒想過，以往2、3天也賣不初一瓶，如今竟被秒殺，預估會再進貨120箱，3日開賣每人限購2瓶，酒精濃度達到95度。

口罩供不應求，行政院長蘇貞昌1月29日喊話「口罩供應充足」，除了庫存量，衛福部近日並已釋出2300萬片，加上過完年工廠開始加工生產，一天可達近400萬片，配合限制出口政策，口罩用量非常足夠，請國人放心。他也呼籲國人，要用時再買口罩就可以，不要囤積，盼能每人隨地都可以買得到。

政府1月30日祭出限購令，中央疫情指揮中心發布統一徵購統一調控、統一售價三原則政策因應，全面徵購國內廠商的每日製造產量，暫定將持續到2月15日止，期間每日徵購的製造產量，約一天400萬片，分配140萬片提供醫療及防疫公務使用，60萬片給醫院內或藥妝、藥局、醫材通路提供民眾就醫使用，其餘200萬片釋出給四大超商，並且每人限買1至3片。

▼4:00起床買口罩排隊4小時，女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！。（圖／東森新聞）

▲▼4:00起床買口罩排隊4小時　女氣炸：到後來「我是沒睡死掉了」！。（圖／東森新聞）

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