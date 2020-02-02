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因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

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因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

▲桃園市日前召開武漢肺炎防疫會議。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

教育部因應武漢肺炎防疫，2日宣布高中以下原訂2月11日開學，延至25日開學。桃園市教育局針對教育部宣布寒假延長兩周，延後開學表示，因攸關課輔停辦等相關事宜，3日要再和各級學校研商新的因應措施。市府勞動局也指出，中小學配合指揮中心延後開學的決策，勞工朋友如有照顧12歲以下學童的需求，得請「防疫照顧假」。

桃園市教育局表示，桃園有69所國中，已有50校停辦寒假課輔，16校未停辦，另有3校原先就沒規畫課輔。教育局表示是否停辦由各校自行決定，但必須先和家長會、家長們溝通，以免造成家長的困擾。

而教育局所屬32所高中職(不含特殊教育學校)因武漢肺炎疫情，日前有11校取消寒假課輔，分別為市立永豐高中、中壢高商、中壢家商，和私立復旦高中、永平工商、振聲高中、新興高中、六和高中、治平高中、育達高中、啟英高中。另外，部分學校寒假育樂營也因為武漢肺炎防疫喊停，教育部今天宣布寒假延長兩周，延後開學，桃園市教育局也將再3日和各級學校研商新的因應措施。

因應武漢肺炎防疫寒假延長　桃教育局研商新措施

▲市府勞動局指出，勞工朋友如有照顧12歲以下學童的需求，得請「防疫照顧假」。（圖／勞動局提供）

市府勞動局也指出，針對教育部宣布寒假延長兩周，基於防疫的必要措施，中小學配合指揮中心延後開學的決策，勞工朋友如有照顧12歲以下學童的需求，得請「防疫照顧假」。

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