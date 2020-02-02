口罩生產線全開！　指揮中心撥用「逾106萬片」給地方衛生局

▲武漢肺炎造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心撥用逾106萬片口罩。（圖／ETtoday記者攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎造成台灣口罩大缺貨，中央流行疫情指揮中心表示，台灣一直是口罩進口國，目前現有的工廠產線已經全開，而今（2）日將無償撥用106萬9,800片口罩給地方政府衛生局，包含33萬9,000片疾管署庫存戰備口罩以及73萬800片昨日實際口罩徵用的全部數量。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，根據徵用一般醫用口罩及外科手術口罩訂定分配原則，中央機關需提報相關人員工作內容及口罩需求估算方式與數量，向中央流行疫情指揮中心申請，指揮中心會依照提報使用口罩對象工作內容，按各對象口罩需求及耗用程度等計算後核撥。

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而在地方政府部分，以醫療院所/機構工作人員、防疫人員、經地方政府實際協助執行防治相關工作民政、警消、環保、教育、交通運輸等相關單位人員為主，由各地方政府彙整提報至中央流行疫情指揮中心，指揮中心將依各該對象提報人數及工作事項口罩耗用程度計算分配撥用。

另外，關於兒童口罩，陳時中說，經濟部一直有在努力維持口罩配送，兒童口罩部分目前有50萬張，會在明天送達各幼兒園，但是屬於「防疫物資」，所以建議有狀況再即刻支援口罩。而對於民眾反覆購買囤積，是否未來會用實名制或發口罩券購買？陳時中則表示，目前都還在研議相關措施。