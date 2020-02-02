尊重台灣！巴黎世界美容醫學大會　醫師王正坤上台演講出現國旗

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，受邀出席世界美容醫學大會，發表醫學美容學術演講，法國尊重台灣，王正坤醫師演講時，講台出現國旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣美容醫療促進協會理事長、藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，受邀出席世界美容醫學大會IMCAS，於法國巴黎發表醫學美容學術演講，再一次讓台灣醫學美容站上世界舞台，法國尊重台灣，王正坤醫師演講時，講台出現國旗！

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1月30日到2月1日，全球1萬2千名醫師齊聚法國巴黎，參加世界美容醫學大會IMCAS，討論美容醫學各種學術議題，大會邀請各國講師提供345個醫學美容課程供各國醫師學習。因為台灣醫學美容經驗豐富，藝群集團總裁王正坤醫師於2月1日擔任世界美容醫學大會座長與講師，主持醫學美容經營管理學術研討會，並且發表演講，指導歐美醫師如何確認醫學美容戰略資源來獲得競爭優勢，令人感動地是法國尊重台灣，演講時，講台會出現台灣國旗！

王正坤醫師說，IMCAS世界醫學美容大會的內容包羅萬象，包含肉毒桿菌素注射、玻尿酸注射、皮秒雷射、脈衝光、除毛、除斑、除血管、磨皮、埋線拉皮、音波拉皮、電波拉皮、冷凍減脂、注射減脂、電漿、手術拉皮、隆鼻、隆乳、抽脂、醫學美容經營管理、連鎖經營管理、數位化行銷管理等。想要在醫學美容產業成功，必須擁有豐富醫學知識與優秀醫學技術，也需要經營管理能力來面對產業的變化。

大會特別開設經營管理課程，主題為2020年患者如何選擇好的醫學美容醫生？邀請藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師主持此場會議。王正坤醫師現任台灣美容醫療促進協會理事長，是管理學博士與皮膚科專科醫師，與歐美醫師探討幾個主題如下:現今醫學美容的競爭模型是病人導向，必須以病人為中心。病人從醫師的網站，最想看到什麼合法合理的資訊? 如何經營網路社群媒體?醫學美容可以借助「客戶旅程地圖」來了解病人的動機、需求、猶豫和顧慮，讓醫師可以循著客戶旅程來改善流程，藉此滿足病人需求。

王正坤以資源基礎觀點（Resource-based view，RBV）發表演講，分析企業「內部資源」，評估企業的醫學美容戰略資源來獲得持續性競爭優勢。醫美診所的有形資產是醫院主體建築、雷射、醫療器材、藥物等高價資產。無形資產是品牌形象、商譽、商標、組織團隊的能力、醫學教育、醫學知識、醫學技術、組織文化、領導學、團隊合作等。當醫學美容競爭激烈時，醫院診所應該回頭尋找醫院內部的何種資源最為強大，例如:雷射治療技術、注射治療技術、疾病治療、優秀組織團隊、誠信文化、精細行政管理、生產作業管理、行銷管理、人力資源管理、研發管理、財務管理、數位化能力等。只要找到幾個優勢的內部資源，把優勢資源當作戰略資源，就可以產生持續性的競爭優勢。

王正坤說，台灣的醫學美容產業經過數十年的發展，已經相當成熟，具有各種競爭優勢，藉由此次研討會，再一次讓台灣醫學美容經營管理能力在世界舞台發光發熱。