　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王正坤出席世界美容醫學大會　觀察醫美市場新思維　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，出席世界美容醫學大會，觀察醫美市場新思維，提供我國醫美界參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，出席世界美容醫學大會，觀察醫美市場新思維，提供我國醫美界參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

記者林悅／台南報導

世界美容醫學大會IMCA，1月30日到2月1日，在法國巴黎舉行，全世界醫學美容醫師１萬多人齊聚巴黎，討論醫學美容各種學術議題，堪稱全球醫學美容界的最大盛事。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，每年出席會議，帶回醫學美容新知與觀察全球市場走向，歐美醫師目前最夯的辯論議題是醫學美容市場，該鎖定30歲的年輕千禧世代，或65歲老人世代，產生有趣的現象。

請繼續往下閱讀...

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，出席世界美容醫學大會，觀察醫美市場新思維，提供我國醫美界參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

王正坤醫師說，醫學美容蓬勃發展，病人族群有越來越年輕化的趨勢。年輕人積極參與社群媒體，例如臉書facebook、twitter或instagram等，年輕人需要自信與年輕的外表，因此在還沒有衰老之前，就開始接受醫學美容治療，來追求美麗外表或延緩老化。例如注射玻尿酸隆鼻、注射肉毒桿菌素瘦臉、淡化皺眉紋、皮秒雷射、脈衝光、音波拉皮等。

年輕醫師多數贊成醫學美容市場該鎖定30歲的年輕千禧世代，年輕醫師的生活環境就是網路時代，容易跟年輕病人溝通。30歲左右的年輕世代又稱為千禧世代（Millennials），主要是網際網路的使用者，生活是數位化與高科技，喜歡參與社群媒體、整天黏在手機、平板與電腦上面，充滿抱負與理想，透過網路搜尋各種資料與評論，勇於嘗試新鮮的事物。在美國，30歲上下的年輕人注射肉毒桿菌素與玻尿酸的人數逐年攀升，也會勇敢嘗試風險較高的醫學美容手術。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，出席世界美容醫學大會，觀察醫美市場新思維，提供我國醫美界參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

年紀大的醫師多數贊成醫學美容市場該鎖定65歲老人世代，因為先進國家都發生「少子化」的現象，人口數量最多而且還在逐年成長的就是65歲以上老人。這一大群嬰兒潮世代，有穩定的工作，有儲蓄一些金錢，退休之後，想要重新享受年輕的外表，所以是一個眾多人口的市場。這種年輕醫師與老醫師不同的看法，也是醫師之間的世代差異。

王正坤醫師是現任台灣美容醫療促進協會理事長，也是管理學博士與藝群醫學美容集團總裁。王正坤醫師表示，研究醫學美容市場可以採用行銷管理的STP分析理論，從「市場區隔」開始分析，認為區隔不同年齡層的需求，滿足年輕人與老年人的需求，如此才能帶領整個醫學美容產業蓬勃發展。

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，出席世界美容醫學大會，觀察醫美市場新思維，提供我國醫美界參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

王正坤認為，醫學美容的風險與副作用是更重要的議題，醫師必須勤於參加醫學會議，吸收醫學新知，防範各種副作用，例如:注射玻尿酸的血管栓塞風險、注射肉毒桿菌素的眼歪嘴斜風險、雷射灼傷的疤痕風險與手術的死亡風險等。在病人接受治療前，必須落實知情同意，醫師要事先告知副作用並且得到病人簽署同意書，如此才能保障病人安全，降低醫學美容風險。

ET快訊
即／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心19點30分緊急召開記者會
范瑋琪英文懺悔被糾「文法錯太多」　T妹怒：無限上綱霸凌
即／曾公車旅行到奈良！千葉縣20多歲女性確診第15例
武漢滯留台商爆確診首例！　31日下午急送協和醫院住院治療
陸專家：武漢肺炎痊癒者「仍有再感染風險」
快訊／遠航確定廢證！民航局：張綱維不發薪恐「罰3年以下刑責」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

台東縣口罩嚴重缺乏　縣長饒慶鈴視訊「向陳其邁求助」

多維TW／大選已落幕　人民已做主？

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

嘉義大學啓動防疫工作　一級主管列席研擬應變措施及方案

快訊／武漢肺炎疫情升溫！虎航暫停「台灣－澳門」52航班

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

「蓋大型收容所」是怕疫情爆發　韓國瑜信心滿滿：經費場地有預備

去年訂好澳門行程疫情卻爆發！她假早請好...想「戴口罩勉強玩」　結局被推爆

超夯限定！到十三行喝「古早人啤酒」　一起乾杯吧

台東縣口罩嚴重缺乏　縣長饒慶鈴視訊「向陳其邁求助」

多維TW／大選已落幕　人民已做主？

台壽砸62億投資台中洲際棒球場開發案　長期租金收益可期

企聯射箭／選秀選自己　郭振維、袁叔琪下季選手兼教練

立委何志偉證實「黑范」夫妻求道歉　首曝雙方對話內容

愛上腳味！橘貓「埋頭狂吸」嗨到扭腰　奴才嚇傻拍頭：欸欸欸

柯文哲力推科技執法　瞄準「幹道違停」：就是要做，不管了

黃敏惠中央地方視訊會議　爭取口罩等物資呼籲盡快配送與補給

入冬最強寒流造成養殖漁業災損　富邦產險即時理賠135萬

東台灣必拜4間財神廟！這尊財神開出5次樂透頭獎　還有世界最大金身土地公

雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

最強寒流！南投跟大溪氣溫只有2.9度…北台灣已經20人倒下失去呼吸心跳

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

獨／好市多口罩09：26完售！民怒：不是10點開門？

汐止好市多「搶口罩大隊」…6點到場卡位

指揮中心晚上7:30緊急召開記者會

日本防疫輸台灣！他曝2慢半拍關鍵

戴口罩耳後痛！　達人「一張衛生紙」秒破解

中山大學開第一槍宣布：延後1週開學

獨／團購醫療口罩5萬片1小時搶光！

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎懶人包：死亡率11%

武漢肺炎懶人包：死亡率11%

武漢肺炎最新的醫學研究懶人包就在這！台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰，整理頂尖醫學期刊 《刺胳針》在2020年1月底發表的武漢肺炎研究，以及來自武漢第一線醫師的診療手冊，介紹武漢肺炎的主要症狀、死亡率，以及人惡化為武漢肺炎重症病患的特徵。此文適合傳給第一線醫護人員作為參考資料。

武漢肺炎病人98%發燒、76%咳嗽　

武漢肺炎病人98%發燒、76%咳嗽　

下雨當洗車小心越洗越髒

下雨當洗車小心越洗越髒

「洗髮精」用來洗頭髮還是洗頭皮？

「洗髮精」用來洗頭髮還是洗頭皮？

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

關鍵字：

王正坤世界美容醫學大會醫美市場新思維　

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

最強寒流發威！嘉義以北6°C發白凍骨

蘇貞昌婉拒范瑋琪當面道歉：希望謾罵停下來

WHO排除台灣　柯：那我跟你拚了

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面