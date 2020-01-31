王正坤出席世界美容醫學大會　觀察醫美市場新思維　

▲台灣美容醫療促進協會理事長王正坤醫師，出席世界美容醫學大會，觀察醫美市場新思維，提供我國醫美界參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界美容醫學大會IMCA，1月30日到2月1日，在法國巴黎舉行，全世界醫學美容醫師１萬多人齊聚巴黎，討論醫學美容各種學術議題，堪稱全球醫學美容界的最大盛事。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，每年出席會議，帶回醫學美容新知與觀察全球市場走向，歐美醫師目前最夯的辯論議題是醫學美容市場，該鎖定30歲的年輕千禧世代，或65歲老人世代，產生有趣的現象。

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王正坤醫師說，醫學美容蓬勃發展，病人族群有越來越年輕化的趨勢。年輕人積極參與社群媒體，例如臉書facebook、twitter或instagram等，年輕人需要自信與年輕的外表，因此在還沒有衰老之前，就開始接受醫學美容治療，來追求美麗外表或延緩老化。例如注射玻尿酸隆鼻、注射肉毒桿菌素瘦臉、淡化皺眉紋、皮秒雷射、脈衝光、音波拉皮等。

年輕醫師多數贊成醫學美容市場該鎖定30歲的年輕千禧世代，年輕醫師的生活環境就是網路時代，容易跟年輕病人溝通。30歲左右的年輕世代又稱為千禧世代（Millennials），主要是網際網路的使用者，生活是數位化與高科技，喜歡參與社群媒體、整天黏在手機、平板與電腦上面，充滿抱負與理想，透過網路搜尋各種資料與評論，勇於嘗試新鮮的事物。在美國，30歲上下的年輕人注射肉毒桿菌素與玻尿酸的人數逐年攀升，也會勇敢嘗試風險較高的醫學美容手術。

年紀大的醫師多數贊成醫學美容市場該鎖定65歲老人世代，因為先進國家都發生「少子化」的現象，人口數量最多而且還在逐年成長的就是65歲以上老人。這一大群嬰兒潮世代，有穩定的工作，有儲蓄一些金錢，退休之後，想要重新享受年輕的外表，所以是一個眾多人口的市場。這種年輕醫師與老醫師不同的看法，也是醫師之間的世代差異。

王正坤醫師是現任台灣美容醫療促進協會理事長，也是管理學博士與藝群醫學美容集團總裁。王正坤醫師表示，研究醫學美容市場可以採用行銷管理的STP分析理論，從「市場區隔」開始分析，認為區隔不同年齡層的需求，滿足年輕人與老年人的需求，如此才能帶領整個醫學美容產業蓬勃發展。

王正坤認為，醫學美容的風險與副作用是更重要的議題，醫師必須勤於參加醫學會議，吸收醫學新知，防範各種副作用，例如:注射玻尿酸的血管栓塞風險、注射肉毒桿菌素的眼歪嘴斜風險、雷射灼傷的疤痕風險與手術的死亡風險等。在病人接受治療前，必須落實知情同意，醫師要事先告知副作用並且得到病人簽署同意書，如此才能保障病人安全，降低醫學美容風險。