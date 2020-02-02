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武漢包機撤滯留台人形式出爐！全程「全人隔離」　已確診病患禁上機

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記者賴文萱／台北報導

武漢台協2日上午向《ETtoday新聞雲》證實，已收到官方正式通知，滯留武漢的400多名台人近日將能搭乘包機返回台灣，飛機將從武漢起飛，直達台灣；交通部也已指示華航待命。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，確切返台時間未定，因為主動權不在我們，但包機將採全程全人隔離，也就是所有人都必須穿戴帽子、N95口罩、隔離衣，確保沒有交叉感染可能。

針對武漢包機接回滯留台人部分，陳時中今在記者會中表示，確定的包機回台時間仍不確定，主要是因為「主動權不在我們」，陸委會及海基會都在持續做最大努力中，不過，相關配套方案已經擬定。外傳在滯留武漢名單中，3人有疑似病例、1人確診，陳時中明確表示，確診個案不會讓他登機。

▲▼0202疾管署說明武漢肺炎疫情-陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

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▲陳時中說武漢包機會採最高等級防護，全程全人隔離。（圖／記者周宸亘攝）

至於機上如何防疫，陳時中表示，會採最高等級防護，也就是全程須配戴帽子、N95口罩，也會穿上隔離衣，採全程全人隔離，包含機組員也都會全副武裝，確保沒有交叉感染的可能。

另有外界傳聞第一架包機將先載200人？陳時中，一切都還沒有結果，因為主控權不在我們，因為返台是高度敏感性，希望用專業看這樣的事情，但不免中方有政治考量，他僅強調回台後生活安排會照顧好。疾管署副署長莊人祥則透露，武漢滯留台人會分批回來，讓座位不會坐得很密。

▲▼ 兩岸飛機,兩岸班機,加班機,華航,東方航空,上海浦東機場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲滯留武漢台胞確定由包機接回，華航已備妥待命。（圖／記者蔡紹堅攝）

包機返台後的滯留武漢台人，將強制接受檢疫隔離14天，後續也選定2類場所作為隔離使用，包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

武漢台協則表示，他們現正在密切進行滯留台人返台的準備工作，包含統計人數，目前的預估是400多人，可是最終可能還會有變動，「我們正在請所有在武漢的台灣人填寫表格回報，但有一些人一直在改變心意，可能之前說想走，隔天有新狀況，又突然不想走了，所以確切數字還很難說，機型、航空公司也還無法確定。」

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲武漢「封城」後，街頭相當冷清。

武漢台協表示，這400多人之中，大部分都是長住的台商，也有數十至近百名短期出差、旅遊而滯留的台人，他們的情況先前較為急迫，但經過協助後，目前都有地方居住，藥物及補給物資也都充足，到回台前都沒問題。

武漢台協也透露，由於武漢肺炎有潛伏期，台灣現在防疫也是高規格，400多人回台之後，應該也會進行隔離措施，「依照現在的規定，回去是一定要隔離14天的，只是以何種方式可能還不清楚，有些人聽說要隔離那麼久，就有點擔心，打消回去的念頭，但也有人認為，就算是要隔離，也還是回台灣比較安心。」

不過，日前一名被確診武漢肺炎的台商是否能跟隨返台，則還在協調中，因依照往例，患病者都會就地治療。

▲▼ 武漢肺炎,日本撤僑。（圖／路透社）

▲日本撤僑，採一人一救護車模式移動。

ET快訊
柯文哲曝武漢台商返台隔離地點　指揮中心回應了！
武漢包機撤滯留台人形式出爐！穿戴3防護裝備「全人隔離」
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柯文哲偷爆料武漢包機返台安置處　陳時中怒了「依相關規定處置」
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