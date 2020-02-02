平息全台搶口罩之亂！　陳時中曝正在研擬更公平的「新措施」

▲中央疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中。（圖／記者黃軍瑋攝）



記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，截至2月2日台灣維持10人確診，無新增個案，不過台灣口罩之亂仍持續中。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前口罩持續吃緊中，現在已在研議相關措施，希望未來購買能朝向更公平方式，不過目前仍未定案。

陳時中說，目前口罩持續吃緊中，因為台灣本來就是口罩進口國，因此面臨有疫情的情況下，導致有很多人抱怨不容易買得到，主要就是總產量跟需求量有落差。他透露，為了讓大家能更公平的買到口罩，正在研議相關措施，至於是實名制或是口罩券方式都尚未定案，但一定會有更公平的新方式。

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▲全台掀口罩之亂，民眾天天跑4大超商、藥妝藥局搶買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

至於武漢疫情部分，截至2日全台仍維持10例確診個案，中央疫情指揮中心昨也決議將中國大陸流行地區判定，劃分為兩級，一級流行地區表示當地已出現「明顯不易控制的社區傳播」，目前湖北省已列為一級流行地區；二級流行地區表示「懷疑當地已有社區傳播」，有相關旅遊史應列入居家檢疫對象，今日起將「廣東省」列為二級流行地區，居住地在廣東禁止入境，小三通入境者一律居家檢疫14天。

自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，可撥打免付費防疫專線1922或(0800-001922)專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。