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香港「醫管局員工陣線」一面倒通過罷工　3日之前限港府全面封關

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▲▼香港醫管局員工陣線投票通過發動罷工。（圖／翻攝自香港醫管局員粉專）

▲▼香港醫管局員工陣線投票通過發動罷工。（圖／翻攝自香港醫管局員粉專，下同。）

大陸中心／台北報導

受到武漢肺炎蔓延影響，被視為反送中後續組織的醫管局員工陣線要求當局全面「封關」，並在1日舉行公開投票，結果有3123票支持，10票反對、23票棄權及8票無效，以一面倒的比數通過發動罷工。在元月26日公布《罷工計劃》的工會指出，現已有超過9000會員簽署罷工宣言，承諾一起同行，一同發動為期5日的醫護界罷工。

▲▼香港醫管局員工陣線投票通過發動罷工。（圖／翻攝自香港醫管局員粉專）

醫管局員工陣線(Hospital Authority Employees Alliance) 1日在香港兆基創意書院舉行第二次會員大會，就「對抗武漢肺炎罷工計劃」舉行投票。工會指出，2日將與醫管局進行談判，並邀請特首林鄭月娥出席。

工會表示，隨著世界各國政府陸續宣布封關，香港政府卻堅持「門常開」，所有醫療所需、並已於香港出現短缺的物資與人手，終有一日「會因源源不絕的外地求診人士而耗盡」。

工會表示，他們要求醫院管理局就以下兩點向政府發公開聲明施壓，第一是禁止任何旅客經由中國入境，第二是落實確切方案確保口罩供應充足；此外，醫院管理局應確保員工工作環境的安全，提供足夠隔離病房與足夠配套予以照顧隔離病人的醫護，同時「公開承諾絕不秋後算賬」。

▲▼香港醫管局員工陣線投票通過發動罷工。（圖／翻攝自香港醫管局員粉專）

按照規劃，罷工將於3日（下周一）開始，提供非緊急服務的會員會率先進行罷工，若當局沒有切實回應，提供緊急服務的會員會緊隨進行罷工。工會指出，若醫管局下8日（周六）前仍漠視訴求，不排除再有後續升級行動。

發起罷工的是醫管局員工陣線於去年12月才成立，當中7成為護士、8%為醫生，被視為支持「反送中」運動的接棒組織，副主席羅卓堯曾因占中運動3次被拘捕，司庫張嘉祺也以鼓吹「中國人不得內進」著稱，至於理事吳志杰則是極力反對大陸新移民入港。2019新型冠狀病毒肺炎2019-nCOV）疫情爆發後，工會連同泛民主派不斷要求封關，阻絕香港與內地人員的往來。

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