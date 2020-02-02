港珠澳「大橋效應」消退　澳門2020年旅客數預計下降3％

▲港珠澳大橋開通，帶來大批大陸旅客。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門旅遊局近日公布2019年旅客數據，全年共有3940多萬人次入境，較去年上升10.1％，其中大中華旅客、不過夜及留宿旅客都有正增長，成績優異。不過，旅遊局也指出，2020年的旅客入境總數可能首次出現負增長，預料下跌3％，且隨港珠澳大橋的「大橋效應」消退，春節入境旅客數可能較去年下降6％。

旅遊局表示，2019年，全球經濟情況雖然不穩定， 但受港珠澳大橋開通的「大橋效應」，據初步資料顯示，去年的整體入境旅客、大中華旅客、不過夜及留宿旅客等旅遊數據均有正增長。

▼港珠澳大橋開通已一年多，帶來的「大橋效應」也逐漸消退。



旅遊局提到，大陸香港及台灣仍是澳門最主要的客源地，去年大陸旅客超過2700萬人次，升10.5％，當中45％的內地旅客來自廣東省，而大陸個人遊旅客突破1300萬人次，佔大陸旅客46.8％；香港旅客增幅16.2％，達到730萬人次，台灣旅客超過100萬人次，微升0.2％。

國際市場方面，南韓仍穩居國際客源地首位，去年入境澳門的南韓旅客超過74萬人次。菲律賓市場錄得35.6％的升幅，而唯一位列十大客源市場的長程客源地－美國微跌1％。

不過，旅遊局也預測，2020年的入境旅客總數可能首次出現負增長，預料下跌3％，且隨著港珠澳大橋的「大橋效應」逐漸消退，今年春節期間的入境客流量可能較去年下跌6％。

旅遊局提到，今年將致力深化智慧旅遊、拓展「創意城市美食之都」發展，籌備檢視《澳門旅遊業發展總體規劃》，以及持續豐富旅遊產品資源。此外，旅遊規廣方面，將宣傳以澳門作為國際旅客入境「大灣區」旅遊的重要目的地及理想中轉站，加強在國際市場推出新的聯線遊產品，發揮大灣區的旅遊特色和優勢。