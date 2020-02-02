南迴電氣化通車！防觸電「三大千萬不要」　月台等車禁用自拍棒拍照

▲台鐵南迴鐵路潮州-枋寮段電氣化工程。（圖／鐵道局提供）

記者李宜秦／台北報導

南迴鐵路電氣化工程「潮州至枋寮」段完工通車，搭乘火車只要4.5小時就可自台北直達枋寮，不必再換乘轉線，且新左營站至枋寮站班次也倍增至60班次。鐵道局表示，電氣化通車後電線將有高壓電，旅客須注意「三大千萬不要」，如不要在月台使用自拍棒、不要放風箏或玩空拍機、貨車堆高不要超標。

被稱為環島鐵路電氣化最後一哩路的「南迴鐵路電氣化計畫」路線全長123.4公里，工程經費約276.13億元，全線預計將於今年底電氣化通車，其中潮州至枋寮段約25.2公里，去年底完工，現已通車。

請繼續往下閱讀...

鐵道局南部工程處副處長江富志呼籲，電氣化通車後電車線有2W5伏特的高壓電，旅客須注意「三大千萬不要」，包括不要在月台等候區使用自拍棒，否則有觸電危險。

▲台鐵南迴鐵路潮州-枋寮段電氣化工程完工。（圖／鐵道局提供）

還有電氣化沿線區間不要放風箏或玩空拍機，不小心就會誤觸高壓電線，導致觸電危險、平交道限高4.2公尺，貨車通行時務必注意限高標誌，若貨車及貨物高度超標，絕對不可強行通過，以免誤觸電線。

鐵道局副局長伍勝園表示，為了不影響台鐵白天營運，因此工程人員僅能在夜晚施工，「穿著衣服改衣服」，導致施工時間難以縮短。未來普悠瑪號即可直接開入枋寮，由台北出發到枋寮只要4.5小時。

另新左營站至枋寮站的列車由30班倍增為60班，其中開行區間快車22列次，大幅減少轉乘時間。台鐵也於去年底改點，共180班列車調整行車時間，旅客可於車站索取免費時刻表，確認列車開行時間。

▲鐵道局呼籲，旅客務必多加小心，避免觸電。（圖／台東縣政府提供）