25歲女參加派對喝醉…醒來想起「曾有硬物進入下面」！指控同屋中年男性侵

▲25歲港女參加派對被性侵。（組合圖／示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一位25歲女子和女同事2018年到美孚新邨一單位參加派對，玩到深夜和同事留宿。不料次日早上，她醒來發現下半身竟全裸，短褲內褲也不翼而飛，還發現一位也參與派對的中年男子全身赤裸睡在自己旁，隨後怒告中年男子性侵。

據《香港01》報導，被告王姓男子40歲，是餐飲業經理。受害女指控，當晚她和梁姓同事參加派對，「派對中共有6、7名男子，女生則有4人，包括自己和同事。」她稱，自己於7、8年前由梁女介紹，和被告第一次見面，但此後和對方一直未再有聯絡，也對他沒有太大印象，「派對中是第二次見，知道了對方花名叫『河馬』，其他背景一無所知。」

▲她醒來發現自己下半身全裸。（示意圖／Pixabay）

當晚，受害女表示，她在派對上喝了大概10至20杯酒，意識還清醒，到凌晨3時和同事打算離開，「男戶主提議兩人可在其中一房過夜，同事表示同意。」她進一步回憶指出，入睡期間，感到有人緊貼她的背部，以及有生殖器在下體處磨擦，「當時可感覺全程，但未完全清醒。」

次日，女孩被同一個房間的好友的大叫聲驚醒，當時聽到對方喊「你做過什麼」？隨後，她掀起被子，發現原本穿著的牛仔短褲和內褲都不翼而飛。當時，氣憤的她立馬大聲質問對方。對此，王男神情呆滯，直說「我沒有做過」。而好友則立馬氣炸，掌摑被告，並把眼鏡打飛。

目前，該案1月9日在高等法院開審。主控官的開案陳辭指，警員接報到場，拘捕被告，並調查發現，「在被告內褲發現他和受害女生的的DNA。」

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