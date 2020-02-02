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著重電子商務工作　新加坡、紐西蘭經貿新協議2020年生效

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▲亞馬遜Amazon。（圖／路透）

▲電商巨擘亞馬遜（Amazon.com, Inc.）在2019年9月市值破兆。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡貿易和工業部（MTI）在去年12月30號表示，新加坡和紐西蘭將在原有的經貿協定ANZSCEP上，建立「升級版」經貿協議，目前2國皆已批准，將在2020年1月1日正式生效。貿易和工業部長陳振成表示，這項現代化的協議將進一步減少貿易壁壘，並加強監管合作和電子商務工作，使兩國的企業受益，「我期待著2國之間的經濟關係加深。」

ANZSCEP是新加坡的第1份也是紐西蘭的第2份雙邊自由貿易協定（FTA），於2001年1月1日生效，而升級版的經貿協議在2017年開始討論，並於2019年5月簽署，將在2020年1月開始生效。

升級後的協議已經改善了原有的貿易規則和規定，讓2國之間新的自由貿易協定更為一致，當中結合了新加坡自由貿易協定中較為靈活與貿易便利化的規則，以及最短的商品出貨和加速發貨時間，不僅解決了現代貿易議題，還包含有關電子商務及監管合作的2個新章節。

新加坡和紐西蘭有著牢固的貿易和投資關係，截至2017年底，新加坡是新西蘭的第6大投資國，投資總額約為39億新元（約台幣886億元）。

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