口罩2/1起調降為6元！疾管署「釋出100萬片備戰口罩」供衛生局使用

▲近日民眾搭乘大眾運輸多會戴上口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎疫情升溫，國人瘋搶口罩，經濟部徵用業者增加產量，每日釋出400萬片，今（1）日起調降價格為一片6元。中央流行疫情指揮中心表示，今日已將疾管署庫存的100萬片備戰口罩，無償撥用地方政府衛生局。

行政院昨（31）日拍板，經濟部將透過第二預備金，投入2億元、建立60條口罩生產線，約4到5周後每日產能可提升至1000萬片口罩，是目前的2.5倍，預計3周後，首批機器就可交貨。

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經濟部次長王美花表示，口罩本來就有供應藥局、藥妝店等，尤其醫院內部店家數目會更多。近日密切與口罩廠商討論，將協助廠商確保口罩生產人力到位，王美花強調，行政院已答應每日產能可達1000萬片，經濟部將全力以赴。

王美花說，今天物流陸續送貨中，藥妝、藥局收到貨品較超商更快，經濟部已要求超商業者，可加速配合上貨，另也希望物流業者加班配送，王美花強調口罩配送是「流動性的」，要每天公布有貨的時間有點困難。

王美花表示，物流業、製造商北中南都有，中南部的口罩就由中南部廠商運送，絕對不是口罩只有北部有，且大的製造商其實是在中部，而是物流配送需要時間。

另外兒童口罩部分，今日有一批送到藥妝、藥局內，但確實也很容易被購買光，目前經濟部正與教育部密集討論，如何讓大家「備有口罩」，也讓家長安心，否則若每人都要戴口罩，真的很難有足夠的貨量提供。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，所有在醫療第一線服務人員，都一定拿得到口罩，與中西醫無關。

陳時中表示，口罩有防護作用，但更重要的是個人衛生維護，尤其是手部，會比戴口罩來的更重要，因為這是飛沫傳染，雙手會到處摸產生傳染可能性，手部要時時用肥皂洗乾淨，是最重要的事。

陳時中指出，戴口罩有一不三要，戶外等通風好的地方不需要戴口罩，若是慢性病、身體虛弱、到醫院等有感染風險之處才需要戴口罩。擁擠通風不良處意指在15分鐘內維持50公分之內距離，可稱為擁擠處，超過一公尺則沒有戴口罩必要。

陳時中表示，兒童口罩不夠用可改用成人口罩，可把繩子綁短，就不會導致成人口罩供應量減少，有雪上加霜狀況，既有生產兒童口罩的路線也會繼續生產，但也不會擴充。他強調，身體虛弱、抵抗力差才要戴口罩，不是身心障礙、遲緩兒童就得戴口罩，有特別需要者卻買不到的話，可以直接跟1922聯繫。