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武漢連線／情緒潰堤「根本不敢出門！」　501位台人八成為出差、探親

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▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲黃先生與目前滯留武漢，在台灣就讀國中的大兒子視訊，兒子表示妹妹一直哭著想回家。（圖／記者徐斌慎攝）

記這陳政錄／台北報導

武漢肺炎確診人數破萬，目前仍有501位台灣人滯留湖北武漢無法回家，其中432位，超過8成為短期出差、探親，在封城後超過一周後物資逼近枯竭，有人就在與家屬的視訊中潰堤，表示「物資已經不重要了，我們好想回家」，更表示由於城市內不只封城，還封路、封橋、封區，他們根本無法出門補給。

台北市家長會長協會總會長徐正文今組織近10位，滯留武漢台灣人的家屬，在台北以「回家」為訴求，舉行記者會。他表示，經過台商協會、台辦幫忙，他們一個拉一個，目前統計共有501位台灣人滯留在武漢，432位為短期出差、探親或少部分旅遊等，在兩岸撤離包機協商未有進展前，許多人反映物資、口罩、消毒水、藥品缺乏的問題，盼有關單位能提供協助。

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲徐正文（中）號召家屬一同對外喊話。（圖／記者徐斌慎攝）

黃先生的妻子是陸配，為湖北武漢人，原訂春節前在武漢與在台就讀國三的兒子、小六的女兒在家鄉會合，一同前往昆明旅遊，但在出發前旅行社就告知行程取消，原計畫買1月23日下午飛機返台，但不巧碰到封城。

黃先生的大兒子在視訊中，還貼心地請爸爸放心，但他也坦言，自己的學校只知道他出去玩，並不知道他在武漢，很擔心回去課業怎麼銜接。他說，口罩是從台灣帶過來的，現在不敢出門，也已經快用完了，「妹妹一直哭著想回家，我跟媽媽只好一直安慰她，真的很緊張，不知道要怎麼辦。」

徐正文說，此次滯留武漢台人因為多為短期赴陸，除了人生地不熟，物資也沒有準備的太充足，他聽聞很多血癌、白血病、紅斑性狼瘡、心血管疾病的患者，目前都無法得到藥物補充。目前，海基會方面已經承諾，會在藥品籌備部分與聯繫尋求幫助，也會幫忙小朋友解決回台就學的銜接問題。

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲1月31日武漢市街上情況，一片空蕩蕩。（圖／讀者提供）

另一位媽媽赴武漢探親的兒子，在記者會結束後，又一次忍不住與母親視訊，他媽媽告訴他，因為老家不在市區內，離僅剩有開的超市很遠，在全面封鎖的情況下，路上彷彿一片死寂，大家都無法出門。但她也向兒子坦言，「物資什麼的已經不是重點，現在我們只想回家。」

對於陸委會昨（1月31日）證實的滯陸台人武漢肺癌確診案例，徐正文也連線熟悉「確診」的武漢金姓台商友人，該友人表示，金先生先前就因發燒在家隔離超過一周，日前照的胸部CT是一片白，昨晚就已經緊急入住醫院治療，並在台辦協助下順利找到床位，但是否斷定為武漢肺癌，還需等結果出來。但他也坦言，「可能性很大」

▼家屬與滯留武漢的媽媽視訊喊話。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼滯留湖北台灣三佰同胞要求回家及提供生活物資事由。（圖／記者徐斌慎攝）

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