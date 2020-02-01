LIVE／疫情又有變數？指揮中心19:30記者會最新說明

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武漢肺炎疫情持續蔓延，截至昨天，台灣確診個案來到第10例，是第9例個案的丈夫，而單日新增的疑似病例通報則是102例。中央流行疫情指揮中心今（1日）原定下午3點召開記者會說明最新狀況，但因故延遲至晚間7點30分，是否又有新增確診病例或新的防治措施公布，詳細內容待記者會公布。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

世界衛生組織(WHO)昨天宣布將新型冠狀病毒疫情提升為「國際公共衛生緊急事件」，中央流行疫情指揮中心持續統籌各部會人力及資源，加強港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，降低民眾恐慌，並重申使用口罩之正確時機，呼籲健康民眾不需一律戴口罩，請優先讓有慢性病、就醫、陪病、探病需求的民眾購買，並提醒有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，在擁擠通風不良處也建議戴口罩。另外，在專家會議中，專家也建議一般學生無須戴口罩，如生病，請在家休息。

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指揮中心再次強調，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。