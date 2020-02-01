美軍B-52轟炸機　再度進入「台北飛航情報區」巡航

JAN 31: USAF B-52H MOOSE01 flew over the East China Sea near Taiwan and China within the Taipei FIR before returning to Andersen AFB, Guam. pic.twitter.com/s5PwCn9hWe — Aircraft Spots (@AircraftSpots) January 31, 2020

文／中央社

美軍B-52H轟炸機再傳 進入台北飛航區，追蹤飛機動向的推特「飛機守望 Aircraft Spots」披露，美軍一架轟炸機進入台北飛航 情報區；國防部今天回應，充分掌握海、空動態，民眾可放心。

專門追蹤飛機動向的推特Twitter「飛機守望（ Aircraft Spots）」昨天指出，美軍一架B-52H轟炸機 飛入台北飛航情報區，並進入中國及台灣東海區域，轟炸機事後飛返美軍關島安德森空軍基地。

國防部發言人史順文少將表示，國軍全程運用聯合情監偵作為，能夠充分掌握台海周邊海、空域動態，即時應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。

Aircraft Spots」去年12月5日也曾披露，美軍 兩架B-52H轟炸機從關島起飛後，進入台北飛航情報區 巡航再飛返安德森空軍基地。（編輯：楊凱翔）

▲B-52H轟炸機。（圖／取自安德森空軍基地官網）