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澳洲空軍急買F-35失策　「跨海作戰力」趨於0...飛不過鄰國

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實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲空軍在先前花了大筆資金購買F-35戰鬥機，但因為過於匆忙，所以沒有進入招標程序，也沒有正式評估。而在這個最昂貴的國防設備採購中，F-35戰鬥機竟被揪出技術問題，加上澳洲的幅員遼闊，F-35戰鬥機的速度不快，航程也不高，難以滿足需求。

綜合外媒報導，澳洲在2002年匆忙加入了美國所領導的F-35計畫，當時他們並沒有參與招標程序，也沒有正式評估，甚至連交貨時間及成本都不知道，然而這卻是澳洲最昂貴的國防設備。

空軍首長曾公開解釋急忙購買F-35的原因，但在決定購入後，卻遭到外界質疑技術問題，還有成本增長及長期延誤的困擾。前2架F-35在2018年末抵達澳洲，但最後9架目前則預計要到2023年中才會到達，然而因為後者的設備都已更新、改善，所以較早出產的F-35反而還要另投經費進行升級。

此外，因為F-35交機延遲，所以又購入了「超級大黃蜂」（Super Hornet）應急，導致澳洲的國防採購嚴重超支。不只如此，隨著環境演變，F-35恐怕也難以招架敵對勢力。

▲F-35主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲F-35。（圖／取自Pixabay）

據《新浪軍事》報導，F-35對澳洲空軍來說，攻擊力其實仍是不足，他們更需要的是轟炸機，這也意味著當時匆忙的購買恐怕是個錯誤的決策。F-35A是多用途的戰鬥機，對陸、海打擊的能力都很不錯，以戰鬥機而言，F-35A的航程也還在接受範圍內，它的最大飛行速度達1.6馬赫（約每小時1960公里），最大內部燃油航程達2800公里，對空攔截作戰半徑則是1230公里。

但是以攻擊機而言，F-35A這樣的飛行能力則令人堪憂，因為陸、海彈藥沉重，加上採用了滿載外掛方式時，作戰半徑則縮短至700公里以下，因此，若以F-35A做為主力，那「跨海作戰」的能力則趨近於零，只能在近海作戰。

澳洲也曾在1970年代引進F-111C「土豚」戰鬥轟炸機，它在當時可說是亞太地區中速度最快、航程也最遠的戰鬥機，且還具有「真正獨立的打擊能力」，而澳洲的最後一架F-111C已於2009年退役。

F-35A在與F-111C相比後，性能就略顯不足，它雖然有著隱身及空戰的優勢，但以澳洲而言，這並不重要，航程和載彈量才是最為看重的。然而，F-111C在當成轟炸機使用時，作戰範圍可以涵蓋整個東南亞，F-35A卻只能飛到最近的帝汶島，甚至無法到達其它鄰國，十分尷尬。

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