驚見「花豹蜷縮倒路中」！暖男急下車查看...下秒劇情大反轉

▲ 男子開車驚見一隻花豹橫倒在路上。（圖／翻攝自Ben Lilly臉書）

記者王麗琴／綜合報導

在山間小路開車偶而會遇上一些野生動物，如果是受傷的動物，暖心民眾通常會下車察看。英國一名男子在開車途中，發現一隻花豹橫躺在馬路中間動也不動，當他小心翼翼地下車查看後，沒想到當場令他傻眼。

據英國《每日郵報》報導，英國40歲男子班（Ben Lilly）上（1）月25日開車行經西約克郡（West Yorkshire）的城市赫布登布里奇（Hebden Bridge）附近時，途中突然看到一隻疑似已經死亡且蜷縮的花豹，暖心的他立刻下車查看，雖然花豹一動也不動，但他仍相當謹慎不敢靠太近，就怕這隻花豹並未真的死亡，突然跳起來攻擊他。不過當他走近「花豹」查看後卻不禁笑了出來，原來這只是一件「豹紋連身衣」。

班表示，當時他看到倒地的花豹時內心相當激動，「當時我看到上面有斑紋，而且還有尾巴，看起來真的超真實。」不過發現是自己眼花後，也忍不住笑了出來。他也順手拍了幾張「花豹」照片，事後將照片分享到臉書，並附文寫道，「小心，開往哈利法克斯（Halifax）的路上有隻死豹，哦不，這其實一件連身衣，不敢相信我為此停車查看。」

網友們看見貼文後都被逗笑了，紛紛留言表示，「我真的也看了兩次才分辨出來」、「我今天早上開車經過的時候也以為是一隻死豹！」、「這是有史以來最有趣的事情」。而班最後也表示，等他再次返回那條路上後，已看到那件連身衣被人丟到行人道上了。