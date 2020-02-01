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10年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」

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▲十年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲小莉因為經常久坐不動，導致雙腿爆滿青筋。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者洪珮瑄／綜合報導

現今許多上班族因為久坐、久站，導致全身腰痠背痛，或出現其他異常現象。四川成都一名28歲的女主播小莉（化名）身材勻稱又高挑，但卻始終不敢穿短裙出門。她近日突然感到雙腿疼痛加劇，到醫院求診時，一掀開褲子讓醫護人員全嚇歪，因為她的雙腿爆滿青筋，就像一條一條的綠色蚯蚓。

綜合陸媒報導，小莉是一名電台女主播，身高168公分，由於工作需求，她必須經常久坐不動，久而久之，雙腿便出現輕微的疼痛感，甚至經常出現疲勞、抽筋等現象。

據悉，小莉一開始以為只是過度勞累，是暫時性的，但病情一直都沒有好轉，反而更加嚴重，且疼痛的位置從腳趾的其中一條筋絡延伸到大腿。她提到，在疼痛的同時，腿上還長滿了青筋，「我看著都覺得噁心，更別說是其他人了，這雙腿算是廢了。」

▲十年不敢穿裙子出門！28歲女主播一掀開褲子...小腿長滿「綠蚯蚓」。（圖／翻攝紅星新聞）

▲醫護人員當時看見小莉的雙腿全嚇壞。（圖／翻攝自紅星新聞）

小莉坦承，這十年來，由於雙腿一直有爆青筋的現象，所以幾乎沒穿過裙子，「每當夏天一到，其他女生都穿短裙，而我卻永遠只能穿長褲。」直到近日，疼痛感越來越嚴重，她才趕緊到醫院檢查。

醫生表示，小莉所患的是「蚯蚓腿」，醫學上稱為靜脈曲張，或下肢靜脈曲張，需要及時治療，否則會引發更嚴重的後果，如皮膚瘙癢、潰爛等。據悉，在經過1小時的手術治療後，小莉已能自由行走，且腿上幾乎沒有留下傷疤，終於圓了「穿短裙」的夢。

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