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怕考試搞砸...大馬少年上網募資　替窮苦同學換新眼鏡

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▲▼大馬少年上網募資幫窮苦同學換眼鏡。（圖／翻攝自推特／@ekaldowski）

▲大馬少年上網募資幫窮苦同學換眼鏡。（圖／翻攝自推特／@ekaldowski）

▲▼大馬少年上網募資幫窮苦同學換眼鏡。（圖／翻攝自推特／@ekaldowski）記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名17歲的準考生日前在推特上發文表示，他的同學配戴多年的眼鏡磨損嚴重，已經影響到學習，但是同學家境貧苦，所以希望可以在網路上募款，讓他能換一副新的眼鏡，專心準備考試。而就在好朋友與眾多網友的相挺之下，也順利籌得足夠的錢配新眼鏡。

現年17歲的海卡爾來自豐盛港縣（Daerah Mersing）的丁加洛區（Tenggaroh），他跟同班同學諾法查（Muhammad Nur Faizal）都是馬來西亞教育文憑（SPM）的準考生。但是諾法查配戴多年的眼鏡，因為嚴重磨損，讓他讀書、上課時常常看不清楚，影響到學習成效，所以海卡爾就想到利用上網募資的方法，來幫他的好朋友換眼鏡。

海卡爾在推特上發文表示，諾法查是他從小到大的好朋友，並非來自富裕人家，而且去年的意外讓他失去父母，現在只能與他的叔叔同住，「眼鏡壞掉讓他沒辦法好好學習，他寫SPM看不清楚可就麻煩了。」海卡爾希望網友能夠轉發貼文，幫幫他的好友換新眼鏡。

結果這篇貼文確實讓許多網友動容，決定捐款幫忙，最後也成功募得1705令吉（約台幣1萬2503元），讓諾法查在考試前換了一副新眼鏡。也有許多網友留言表示，「快點換眼鏡吧！祝你未來順利」、「我知道你一定夠錢眼鏡了，但我多匯了點當他的零用錢」、「你們兩個未來一定會成為傑出的人！」

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