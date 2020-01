怕考試搞砸...大馬少年上網募資　替窮苦同學換新眼鏡

▲大馬少年上網募資幫窮苦同學換眼鏡。(圖/翻攝自推特/@ekaldowski)



記者張方瑀/綜合報導

馬來西亞一名17歲的準考生日前在推特上發文表示,他的同學配戴多年的眼鏡磨損嚴重,已經影響到學習,但是同學家境貧苦,所以希望可以在網路上募款,讓他能換一副新的眼鏡,專心準備考試。而就在好朋友與眾多網友的相挺之下,也順利籌得足夠的錢配新眼鏡。

現年17歲的海卡爾來自豐盛港縣(Daerah Mersing)的丁加洛區(Tenggaroh),他跟同班同學諾法查(Muhammad Nur Faizal)都是馬來西亞教育文憑(SPM)的準考生。但是諾法查配戴多年的眼鏡,因為嚴重磨損,讓他讀書、上課時常常看不清楚,影響到學習成效,所以海卡爾就想到利用上網募資的方法,來幫他的好朋友換眼鏡。

海卡爾在推特上發文表示,諾法查是他從小到大的好朋友,並非來自富裕人家,而且去年的意外讓他失去父母,現在只能與他的叔叔同住,「眼鏡壞掉讓他沒辦法好好學習,他寫SPM看不清楚可就麻煩了。」海卡爾希望網友能夠轉發貼文,幫幫他的好友換新眼鏡。

結果這篇貼文確實讓許多網友動容,決定捐款幫忙,最後也成功募得1705令吉(約台幣1萬2503元),讓諾法查在考試前換了一副新眼鏡。也有許多網友留言表示,「快點換眼鏡吧!祝你未來順利」、「我知道你一定夠錢眼鏡了,但我多匯了點當他的零用錢」、「你們兩個未來一定會成為傑出的人!」

ni kawan aku daripada kecik, tapi tak pernah sekelas sebab dia ada masalah mengingat. so, daripada sekolah rendah dia duduk kelas belakang.



this year dia spm, same goes to me. tapi masalahnya, spec dia macam dah tak function. cer tengok kat gambar pic.twitter.com/izKh2niyrJ