研究顯示早知人傳人？　中國疾控中心：只是回顧性推論

▲中國疾控中心研究發現，新型冠狀病毒從一人傳給另一人的平均間隔為7.5天。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

有大陸媒體在30日稱，中國疾控中心、武漢疾控中心等單位早在2019年12月就得知武漢肺炎人傳人疫情，在1日到22日更有15名醫護人員受感染，卻沒有及時通報，有隱匿疫情之嫌。對此中國疾控中心在31日聲明，在2019年12月提出的疫情人傳人論點，是基於425例病例流行病學調查資料中，做出的「回顧性推論」。

根據《新京報》報導，中國疾控中心等相關單位在29日於《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表論文研究，題為《新型冠狀病毒感染的肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》，內容提到，早在2019年12月中旬就發生人傳人的案例，今年1月1日至11日間就有7名武漢醫護人員感染，1月12日至22日間有8名醫護人員感染。

武漢衛健委卻在11日的通報中表示，調查未發現明顯人傳人現象，直到16日才進一步說明，不排除有人傳人的可能。接著到20日大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鐘南山接受媒體採訪，才首度證實有醫護人員感染，但這些消息都不是第一時間通報，因此就有網友怒轟罔顧人命、隱匿疫情。

▲ 中國疾控中心在論文中附上425例確診病例圖。（圖／翻攝自新英格蘭醫學雜誌）

對此中國疾控中心回應，論文是根據23日之前包含醫護人員在內，總計425例確診病例所作的回顧性分析，當中提及的2019年12月份就知道的人傳人疫情，是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論，並沒有隱匿疫情一事發生。

【中國疾病預防控制中心關於在新英格蘭醫學雜誌發表文章的說明】全文

2020年1月29日，中國疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心等單位有關專業人員共同在新英格蘭雜誌發表了題為 《新型冠狀病毒感染的肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》的論文，有網友提出質疑。 現將有關情況說明如下：

一、論文是根據截至2020年1月23日上報的425例確診病例（包括15名醫務人員）所做的回顧性分析，所有病例在論文撰寫前已向社會公佈。 論文中提及的15名醫務人員感染病例，分別由國家衛健委高級別專家組組長鐘南山院士於1月20日晚、武漢市衛健委於1月21日凌晨向社會公佈。

二、論文提出的“2019年12月份即在密切接觸者中發生了人際傳播”的觀點，是基於425例病例流行病學調查資料做出的回顧性推論。

三、論文是由來自中國疾病預防控制中心、湖北省疾病預防控制中心、香港大學等十幾個單位的專業人員共同完成。

四、及時在學術刊物發表調查結果，有助於國內外專業同行及時了解疾病的特徵，共同評估和研判疫情，改進防控策略。

感謝各位網友的關心和支持，歡迎對我們的工作進行監督。

中國疾病預防控制中心

2020年1月31日