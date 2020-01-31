台塑河靜鋼廠宣布陸籍員工2/15再回來　同時需帶官方健康證明

▲台塑河靜鋼廠為防武漢肺炎，請中國員工2/15號後在回來上班。（圖／翻設自台塑河靜鋼廠官網）



實習記者周依儒／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延全球，許多跨國企業或有招募中國員工的公司都受到影響。日前越南河靜省政府宣布台塑河靜鋼廠的中國員工將延後開工，2月15日再返回越南的工作崗位。而河靜鋼廠門口也已經設置體溫檢測系統，對疫情嚴格控管。

▲越南已經爆發5例確診病例，幾乎所有人都戴上口罩。（圖／美聯社）



根據《越南快訊》報導，河靜省副省長楊達當（Duong Tat Thang）表示，台塑河靜鋼廠一共有約700名中國員工，其中又有400名在這次春節假期返回中國過新年；為了防範這次疫情，必須請這些員工在中國境內自行檢查是否感染武漢肺炎並得到官方認證，證明14天內都並沒有肺炎症狀才能入境越南。

在這些員工抵達越南後，入境時由越南官方檢查篩檢，最後必須通過公司的內部的健康檢查才能恢復上班。雖然程序麻煩，不過為了嚴控疫情，台塑河靜鋼廠也已經在當地分公司和工廠的各個入口都安裝了機場使用的紅外線測溫儀，能夠確切掌握每個員工的體溫狀況。

▲越南各地嚴防武漢肺炎，圖為越南一間中學的學生全部都戴上口罩上學。（圖／美聯社）



據悉，越南境內一共有約2萬9000名中國勞工，不過，佔大多數的河內市、胡志明市、海防市和慶和省尚未回報新年假期後一共有多少名中國勞工返回。目前越南確診病例一共是5例，其中3例越南人是從武漢返回，另外兩名是中國人。

目前越南政府已經禁飛所有來往中國嚴重疫區的航班，另外也暫停對中國公民發放越南的旅遊簽證，包括落地簽。