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2020財運雙魚旺到爆表　獅子「只要肯說就有加薪機會」！

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記者黃翊婷／台北報導

新年期間不少民眾都會買張彩券或刮刮樂試試手氣，中華民國星相學會副理事長小孟老師分享12星座未來一整年的財運運勢，前三名分別是雙魚座、天蠍座和獅子座，詳細分析以及其他星座排名如下：

第12名巨蟹座：家人花費，旅遊變多
巨蟹座的朋友2020年花在家人身上的金錢容易變多，例如家族聚會、旅遊，或是小孩與父母的花費會變多，建議該花就花，不該花就不要花。2020年開運招財法是多喝陰陽水，半冷半熱的水最好。

第11名水瓶座：購物消費，不斷破財
水瓶座的朋友2020年容易亂買小東西，好不容易告訴自己不要再買了，沒想到看到網路購物折扣，心動之下又買了很多東西，讓你／妳不斷破財。2020年開運招財法是多觀想太陽能量，這能驅動你／妳的正向想法，往正確的方向存錢。

▲▼美國運通,累積哩程,刷機票,旅遊。（圖／pixabay）

請繼續往下閱讀...

▲巨蟹座的朋友旅遊花費會變多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

第10名牡羊座：健康破財，亂聽塗說
牡羊座的朋友2020年花在健康方面的消費容易變多，例如生病、感冒、家人受傷、看護等等，建議2020年不要亂買保健食品，以免買貴又吃不完。2020年開運招財法是在家裡的床下放紅包袋，這樣就能讓健康滿分哦。

第9名射手座：感情花費，業績下滑
射手座的朋友2020年容易因為感情耽誤工作財運，同時也會為了情人不斷花費時間與金錢，導致績效下滑；另外，吃東西也不宜點太貴的食物，以免花費增多。2020年開運招財法是在房間或辦公室擺一盆開運竹。

第8名處女座：切莫投資，資金套牢
處女座的朋友2020年不宜投資股票、基金，也切莫購屋，不然容易在投資標的物上套牢；另外，也不宜到海外投資，否則可能會因為聽到錯誤的消息，導致資金周轉不靈。2020年開運招財法是在廚房或玄關擺放蝴蝶造型的擺飾。

▲儲蓄，理財，存錢，定存。（圖／pixabay）

▲處女座的朋友今年不宜投資。

第7名雙子座：調度不靈，衝動消費
雙子座的朋友2020年容易衝動消費，像是百貨週年慶或是購買汽車、房屋，購買之後可能會不斷後悔，因為金錢容易有調度不靈的情況發生，建議做任何事情之前一定要量力而為。2020年開運招財法是在家門打開45度角的地方擺放金色物品，這樣就能財運亨通。

第6名天秤座：切莫借錢，小心官司
天秤座的朋友2020年千萬不可以借人錢財，不管是小錢或大錢，同時也不能當人頭，以免吃上官司，只要小心提防就能化解破財危機。2020年開運招財法是在窗戶擺放葫蘆，這樣就能轉煞為福哦。

第5名摩羯座：小有偏財，回報率高
摩羯座的朋友2020年容易有小偏財出現，倘若身邊有不錯的投資標的物，可以好好投資，說不定會賺到錢哦！無論是股票或基金，都能有很好的回報率。2020年開運招財法是在書桌抽屜擺放五帝錢，這樣能讓你／妳2020年充滿帝氣哦。

▲▼信用卡,結帳,買單,錢包。（圖／取自Pixabay）

▲摩羯座的朋友今年投資回報率高。

第4名金牛座：套牢解套，抽中大獎
金牛座的朋友過去所套牢的資金或股票，在2020年都能有所回報，想要參加旅行社或購物網站辦的抽獎活動，也都能抽中大獎哦。2020年開運招財法是在房間擺紅地墊，這樣就能夠步步鴻運、步步高升。

第3名獅子座：揚眉吐氣，待遇提高
獅子座的朋友終於揚眉吐氣了，過去一直嘆氣何時才能有加薪的機會，2020年只要跟主管、上司要求，就有加薪機會，想轉職的人也可以換到比前公司更好的待遇。2020年開運招財法是在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，並在元寶下寫姓名、生日，這樣就能讓好運旺旺來哦。

▲▼拜金女,購物,示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雙魚座的朋友今年財運最強！

第2名天蠍座：智商提高，出國轉運
天蠍座的朋友2020年可以憑藉智慧與智商得到想要的財富，倘若想要讓自己的運勢更好，不妨前往異國旅遊，不僅能轉運，還能看到不錯的新興行業，若是想要創業，這趟旅程也會很有有幫助哦！說不定還會因此變成千萬富翁。2020年開運招財法是在家中廁所放黃色或金色的衛生紙盒，象徵每抽一張衛生紙就像抽一張鈔票。

第1名雙魚座：財運爆表，付出回收
雙魚座的朋友如果有業績壓力，2020年業績會突飛猛進，除了財運攀升之外，也會有很多小外快可以賺哦！然而，這也是你／妳過往辛苦得來的結果。2020年開運招財法是在腰帶內側用奇異筆畫9個「$」的符號，代表九五至尊、腰纏萬貫、富甲一方。

以上內容由小孟老師星座塔羅牌之清水孟授權提供，未經許可不得轉載、改寫。

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