開庭須拿下口罩？台北地院防疫大作戰「不強制」！額溫槍一度掛掉

▲民眾進入北院前需先量額溫，確認有無發燒情形。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

大陸武漢肺炎襲台，台北地院也積極做好防疫措施，由於北市仍屬於二級開設，北院並不會強制民眾必須戴口罩或拿下口罩，就算民眾有發燒情形仍堅持入內洽公，北院也會以「柔性勸導」方式，並不會強制阻止。2月1日北院將全面進行消毒，對抗疫情。

為防止新型冠狀病毒疫情擴散，北院在門口貼上公告，「自即日起就進出人員進行體溫測量，體溫高於38度者，敬請戴用口罩，並盡速就醫。發燒同仁請登記姓名，並連絡單位主管或人事單位。」同時也在顯眼處，如出入口、電梯間等，設置海報宣導洽公民眾及辦公同仁進入院區「務必佩戴口罩及勤洗手」、「應主動告知近期旅遊行程，有無到過武漢地區或大陸其他地區」。

▲北院在門口貼公告，提醒民眾及同仁若體溫超過38度，務必戴上口罩並盡速就醫。（圖／記者孫于珊攝）

第一線接觸民眾的保全、法警或庭務員皆會戴上口罩，為前來法院的民眾或工作人員量額溫，並準備「貼紙」註記在通過體溫試驗者的手背上，以求快速識別，免2次測量，為避免貼紙重複使用，每日的貼紙也都不一樣。

由於進出司法機關的人口頻繁眾多，北院的額溫槍還一度量到不堪負荷而掛掉，測出28、29度的非人類正常體溫。另外，櫃台處及員工打卡處，皆放置消毒酒精，讓大家使用，共同防疫。

▲無發燒者，會獲得一張貼紙，當日進出北院皆無需再量體溫。（圖／記者孫于珊攝）

另外對於極端案例，若有民眾發燒超過38度，又不戴口罩，堅持要進北院裡洽公等情形，北院仍將「柔性勸導」，並有信心勸到讓他戴上口罩，除非14日內具武漢旅遊史又發燒，符合這2要件才會進行通報。因此北院呼籲，每一個人都把口罩戴好戴滿，才能確保安全。

北院也表示，開庭時，民眾能戴著口罩出庭，但若一秒都不願意拿下來讓法官辨別身分，基於非常時期且不強制原則，法官可能只好擇期開庭；至於是否會因疫情而取消庭期，皆交由法官衡酌決定。

▼員工打卡處及法警櫃台等皆放置酒精，供大家消毒防疫，抗武漢肺炎！（圖／記者孫于珊攝，下同）

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