網購乾洗手「700隔天變2290」　商城曝「暴漲3倍」合理真相：不下架

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▲網購乾洗手價格漲3倍！（圖／翻攝自松果購物）

記者劉維榛／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延，口罩搶購一空，連酒精都供不應求！一名網友在松果購物買乾洗手噴霧，原本10入770元，豈料短短一天時間，價格暴漲3倍，現在同樣10入變成2290元，讓原PO超傻眼。對此，松果購物回應，其實該價格仍處市場的均價，目前不會給予下架。

一名網友向《ETtoday新聞雲》踢爆，他在松果購物的「享家。Ms.Home」下訂銀粒淨天然奈米抑菌噴劑／乾洗手／消毒水，昨（30）日下訂，10入超商免運只要770元，平均一瓶77元。

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殊不知，原PO今日再瀏覽販售網頁，發現賣家悄悄漲價，10入價格漲變2290元，平均一瓶229元，短短一天時間貴3倍。畢竟這段防疫期，口罩、消毒品太搶手，全民應該共體時艱，原PO實在無法接受不肖業者偷賺災難財。

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▲原PO認為漲太多！（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對此，松果購物公關總監王佩琦回應，市場一瓶價格落在199至350元之間，恰巧廠商有做特殊優惠到1月30日，才會比較便宜，31日後改回原價，目前一瓶229元，也位在市場的均價部分，因此不會做下架。她強調，目前防疫商品非常火紅，平台端也會隨時做查價把關，請消費者放心。

為了防止價格被哄抬，公平交易委員會彭紹瑾副主任委員日前指出，每天都會派人稽查，不能有囤積和高價銷售，一旦有違法就移送檢調；若是聯合共同決價格數量、對象或地區，可依照《公平法》第40條可開罰10萬到5千萬元，若不改善，可以刑法處3年以下有期徒刑，相關消費爭議都可撥1950專線反映。

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