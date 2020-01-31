全球第二大晶片廠海力士去年第四季業績未達預期！　營業利潤年減95％

▲韓國半導體供應商海力士(SK Hynix)公布2019財年與去年第四季財務業績。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

韓國半導體供應商海力士（SK hynix）今（31）日公布2019財年及2019年12月31日結束的第四季財務業績。由於供應過剩和需求疲軟打擊現貨價格，SK hynix第四季度營業利潤（operating profit ）驟降95%，低於市場預期。

SK hynix 2019財年綜合收入為26.99兆韓元（約新台幣6900億元），營業利潤為2.71兆韓元，獲利2.02兆韓元（約新台幣500億元）。全年營業獲利率為10％，淨利率為7％。

根據Refinitiv的資料，SK hynix是全球第二大記憶體晶片製造商，僅次於三星電子。為了因應市場條件，SK hynix去年主動調整了資本支出和產能，並極大化的提高企業管理效率。然而，在全球經濟不確定性增加的情況下，庫存負擔的增加和客戶保守的採購政策，將導致需求放緩和價格下降，因此公司盈利相較前年同期下降。

SK hynix第四季合併收入為6.93兆韓元，營業利潤為2360億韓元，營業獲利率為3%，淨虧損1180億韓元。

▲SK hynix是全球第二大記憶體晶片製造商。（圖／路透社）

儘管美元走跌，難免遭匯損衝擊，但在需求逐漸復甦情況下，第四季收入仍季增1%。然而因產品線擴張，加上新技術轉移的成本負擔，第四季營業利潤（operating profit ）較前年同期驟減95%，營業利益率（operating profit margin ）年減42%。

從個別產品線來看，DRAM部分，出貨量季增 8%，但平均銷售價格下降 7%；NAND快閃記憶體出貨量季增10%，平均銷售價格則保持穩定。

SK hynix認為近期需求回溫，但因大環境不確定性和先進技術複雜性比過去高得多，因此對未來投產將更加謹慎；近期以快速提高先進技術成熟度為目標，並為下一代產品做好準備，加快降低成本。

SK hynix宣佈新的股利政策，為了提高股東投資報酬的可預測性，同時反映收益，公司將每股最低股息定在1000韓元，並支付年度自由現金流的5%。然而去（2019）財年的自由現金流低於零，因此每股股息確定為1000韓元。



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