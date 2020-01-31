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2020年辦公桌旺運五大守則曝光！　物品擺放要「左高右低」

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記者黃翊婷／台北報導

新的一年開始，辦公桌要怎麼擺放才能開運招財呢？新北市金山財神廟分享5個小撇步，教大家辦公桌陳設的各種「眉角」，保證未來一整年都能好運旺旺來！

辦公桌旺運五大守則。（圖／金山財神廟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲辦公桌開運五大守則。（圖／金山財神廟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

首先，辦公桌旺運守則第一點就是桌面保持簡潔，乾淨、整齊的桌面不僅能留給同事、主管好印象，也會吸引財神爺的注意；第二點是「物品擺放應該要左高右低」。

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第三點則是禁忌，最好不要擺放尖銳的金屬物件，例如剪刀；第四點可以放點招財小物，像是金山財神廟的財寶袋就很適合；最後一點是「擺放植物」，但最好是擺放真實的植物，而不是假花哦。

據了解，金山財神廟號稱是北部最純的財神廟，經常吸引生意人前往參拜，根據廟宇網站介紹，這裡還有俗稱「開運三寶」、內行人才知道的求財招式，這三寶分別是開運錢母、財寶袋以及文、武財神財氣。

▲ 金山財神廟。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金山財神廟香火鼎盛。（圖／記者郭世賢翻攝）

開運金祈求方式：
一、手持三聖筊。
二、向五路財神稟報姓名、住址、出生年月日（農曆）及職業。
三、誠心向五路財神借五路開運金（用途請向財神爺稟報清楚，例如幫助公司業務興隆、個人業務順利、店面生意興旺等等）。
四、開始擲筊（擲得三聖杯，可借300元開運金與財神爺賜予300倍運氣開財運；擲得二聖杯，可借200元開運金與財神爺賜予200倍運氣開財運；擲得一聖杯，可借100元開運金與財神爺賜予100倍運氣開財運）。

財寶袋祈求方式：
一、手持一聖筊。
二、向五路財神稟報姓名、住址、出生年月日（農曆）及職業。
三、祈求五路財神恩賜財寶袋。
四、開始擲筊（3次擲筊機會），擲得一聖杯即可。
五、以左手持財寶袋順時鐘過爐3圈，功德箱隨喜。

文、武財神財氣祈求方式：
一、手持一聖筊。
二、向五路財神稟報姓名、住址、出生年月日（農曆）及職業，祈求文、武財神恩賜財氣，恩准財氣開戶。
三、開始職筊（3次擲筊機會），擲得一聖杯即可。
四、如擲得一聖杯，恭喜恩准開戶，請拿一本財氣存摺將姓名與發財密碼填好（如有財神銀行貸款卡請填寫貸款卡上之發財密碼，如無請自行填寫密碼），填寫好後請將財氣存摺置於神桌。
五、手持一聖筊，稟報文、武財神姓名與發財密碼。祈求文、武財神恩賜財氣10分可否？如得恩准（以一聖杯為準），請將財印印色後過爐三圈，在財氣存摺裡財氣10分欄上蓋印（以此類推祈求恩賜財氣8、6、5、3、1分）。
六、蓋好印後請以左手持財氣存摺順時鐘方向過爐3圈。

金山財神廟

地址：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號

►官方網站及其他詳細介紹點此

以上圖文皆金山財神廟授權提供，未經許可不得轉載、改寫。

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