「罷韓等同防疫作戰」...二階段29日開跑　割草：牢記四不一沒有

記者洪正達／高雄報導

罷韓二階段連署將在29日年初五展開，「公民割草聯盟」年初四成立割草總部，為接下來60天30萬份連署書熱身，「罷韓四君子」李醫師表示，目前罷韓行動跟防疫同等重要，也請連署民眾牢記「四不一沒有」口訣。

▲罷韓連署二街將在年初五展開，「割草」發言人李醫師提醒四不一沒有填寫口訣。（圖／記者洪正達攝）



李醫師說，目前罷免韓國瑜已經不是高雄人的事，像這個荒腔走板的市長，很難想像高雄市要怎麼孕育下一代，這種空口說白話的風氣會不會蔓延到其他縣市？這種風氣跟病毒一樣，不但要防堵，更要消滅，不過連署就要展開，又碰到武漢肺炎疫情，要如何達標？李醫師表示，只要有民眾前往連署點，就會提供口罩及乾洗手，主動將防疫做到位。

▲「割草」李醫師致贈趙天麟感謝狀。（圖／記者洪正達攝）

▲「割草」總部開張，舉辦種子志工訓練。（圖／記者洪正達攝）

其次，李醫師也表示，填寫連署書時必須記得「四不一沒有」，目前的目標是希望每份連署書都能有效，「不能塗改、不能寫簡體字、文字填寫不能超出表格、不能出現文字以外的符號」其次為「不能填寫表格未要求的資訊，例如：家裡的電話」。

李醫師坦言，尋覓適合的「割草總部」場地相當不容易，尤其在高雄目前特殊的政治氛圍下，不好的場地怕收不到成效，好的場地又必須考慮到房東立場，因此有人提議商借立委趙天麟服務處的地下室，沒想到趙爽快答應。

▲種子志工鄭小姐表示，高雄必須建立一個責任政治的典範。（圖／記者洪正達攝）

種子志工鄭小姐說，韓國瑜只會講三種話，分別是「謊話、空話、髒話」，根本沒有資格擔任這個城市的市長，希望罷免韓的行動可以建立一個責任政治的典範，必須要讓政治人物知道，一張票可以讓他們選上也可以讓他們下台，希望每張選票都要被重視。

▲▼罷韓時程與門檻。（圖／ETtoday製表）

