慶日客創新高⋯感謝祭開跑！限量「珍珠奶茶啤酒杯組」大放送

▲觀光局將發送給日本旅客「限量珍珠奶茶啤酒杯組」。（圖／翻攝自Facebook／高雄國際機場 Kaohsiung International Airport）

記者李宜秦／台北報導

2019年來台日本旅客首度突破200萬人大關，是一重要里程碑。觀光局為加強對日宣傳力道，拍攝多部宣傳影片，其中「台灣症」一片引來25萬人按讚，成效頗佳。此外將於1月起展開「200萬人次達成感謝祭」活動，除會在日本放送宣傳影片外，也將發送給日本旅客「限量珍珠奶茶啤酒杯組」。

觀光局國際組副組長鄭智鴻表示，為了增強日本旅客對台影響，觀光局拍攝多部宣傳影片，如台灣症、台灣熱等，在台灣症一片中，彙整台灣有趣現象，令觀看者會心一笑，提高對台興趣，並融入我國知名「珍珠」，讓日本旅客更有共鳴，再透過網路行銷，吸引更多旅客。

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▲▼日本旅客來台首度突破200萬人次。（圖／觀光局提供）

鄭智鴻表示，雖然外界認為，日人今年大量來台是因為日韓關係緊繃，但即使日人不去韓國旅遊，也可以選擇其他國家，他們卻選了台灣，加上日人出境旅客每年都沒有什麼太大成長，其中來台的旅客卻逐年上升，可見台灣人的熱情、友善、便利、美食成功吸引日人。

另外為慶祝日本旅客突破200萬人次，觀光局於1月起展開「200萬人次達成感謝祭」活動，將在日本全力放送對日宣傳影片，包括「イロイロ 遊び台湾‧Meet colors Taiwan」定番篇、浪漫篇、樂活篇。

觀光局也相中日本旅客最喜歡的「珍珠奶茶」，製作成造型小巧、吸睛的限量啤酒杯組，凡日本旅客自松山、桃園與高雄小港機場入境台灣，只要出示登機證與護照入境章，即可在旅客服務中心櫃檯領取；並會在於日本展開為期3個多月的網路抽獎活動。

▲觀光局於1月起展開「200萬人次達成感謝祭」活動。（圖／觀光局提供）