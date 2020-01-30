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111學年大學考試大變革　補教師：4月學測「試辦考試」是關鍵

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲111 學年度起的大考新增「混合題型」。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

111學年大學考招新制有多項變革，目的讓學生不再「分分計較」，根據日前大考中心公布，111學年度除了納入跨學科或跨領域素材，也將新增「混合題型」，考題將以長題型及具圖表資料為大宗。對此，補教業建議考生，4月的學測「試辦考試」是了解題型最佳時機，學生須多觀察新題型的設計。

大考中心指出，111 學年度起的大考新增「混合題型」，也就是以題組的設計方式，同時納入選擇題與非選擇題於同一題組內，同時，為配合「混合題型」，未來大考將使用新式答題卷，會用一張比較大的答題卷（A3）來取代現行分開的答案卡與答案卷，稱為「卷卡合一」，另外，未來的學測與分科測驗都將納入手寫題，考生可用2B鉛筆或較粗黑色墨水筆作答。

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲藍天予提醒學生，除了熟悉卷卡合一題本，這陣子也要多加強閱讀能力。（圖／記者李毓康攝）

對此，得勝者文教中心主任藍天予表示，大考中心日前有將111新制的試卷公布在網路上，當時就有將題本讓國文科及英文科老師測試，但他們發現，新制的卷卡合一「滿可怕的」，他解釋，以往的國文考題都是選擇題，考生就算不確定該題正確答案，也可以用刪去法等方式來選擇最接近的答案，但現在考試新制，除了考題不一定是課本有教的內容外，學生也無法用刪去法來選擇正確答案，對學生來說相當難作答。

藍天予也提到，新制下的考招制度，分科測驗考科也大幅減少，不再考學測已考過的國、英、數乙，考生依所選校系規定選考數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民等7科，導致這樣學生若在學測沒有考好的話，在指考也沒有轉圜的餘地，「考招新制確實有滿多可怕的地方」。

對於4月將舉辦111學年學測「試辦考試」，藍天予提醒學生，除了快速熟悉卷卡合一的題本外，這陣子也要多加強閱讀能力，他舉例，從這幾年學測來看，題目字數真得多很多，自然、社會考科題數雖然沒變，但字數加長，比以往考券多了四頁，建議學生平時就應重視閱讀理解能力，新聞時事也須多關心，學校老師交代的刊物也應多閱讀，這樣才能面對未來將改變的考招制度。
 

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