寒流往台猛吹！最低6°C「至少冷3天」19縣市低溫　鄭明典：快速降溫中

▲寒流往台猛吹！西半部局部地區最低6度°C「至少冷3天」。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

「快速降溫中！」中央氣象局副局長鄭明典29日晚間表示，一股冷空氣正往台灣方向吹來，氣溫由北往南快速反應中，預估入夜後氣溫會再下探，其中台北市已於9時許出現9度低溫。預報中心向《ETtoday新聞雲》指出，深夜至清晨西半部、近山區平地局部地區不排除將下探6度，其他普遍低溫也僅剩8至10 度，這波寒流將連續3天影響台灣。

「至少冷3天！」氣象局指出，30日至2月1日都持續受寒流影響，其中31日達到最強，天氣更冷，白天雖有陽光，還是非常寒冷，就算陽光出來了也擋不住，尤其深夜清晨更冷。目前已經針對苗栗以北至基隆7縣市發布低溫特報橙色燈號，除了台東以外，台灣其他地區和金門12縣市都是黃燈警示。

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▲19縣市低溫特報，鄭明典：快速降溫中。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，入夜至30日（周四）初六清晨，因寒流持續影響，加上環境水氣減少，西半部局部地區不排除會有輻射冷卻效應發生，除了台東以外區域，最低溫普遍只剩8至10度，尤其西半部沿海空曠地區及近山區平地不排除局部下探6度，台東約11至13度。白天以後，北台灣、宜蘭整天高溫僅約12度，中南部及花東約17至20度。

預估31日至2月1日（周五至六）寒流持續影響，水氣減少，各地多雲到晴，僅花東偶有零星雨；西半部夜間清晨因輻射冷卻效應影響，屏東以北及宜花地區 仍只有8至10度，空曠地區或近山區的平地氣溫可能更低，台東也只有11至13度左右，白天受寒流影響最大的北部地區高溫12至14度，整天氣溫低。

氣象局表示，2月2日至3日（周日至下周一）寒流減弱，但仍受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，北部及東北部回到約21度，其他可達25度以上。