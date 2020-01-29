網PO武漢返台夫妻宜蘭趴趴走　未戴口罩引公憤...衛生局：查證身分中

▲▼網爆料宜蘭一對疑似從武漢返台的夫妻，未自主隔離還趴趴走引發公憤。（圖／擷自取《自宜蘭知識+》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

有網友在《宜蘭知識+》PO說，過年前疑似從武漢返台住宜蘭的一對夫妻，與家人出外未戴口罩的趴趴走，宜蘭衛生局對此強調，正查證夫妻身分，若確實從武漢返台，未做好居家隔離，將依《傳染病防治法》開罰；同時強調宜蘭目前無確診個案，呼籲民眾不要恐慌。

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29日臉書社團《宜蘭知識+》、《爆料公社公開版》，有網友PO說：「宜蘭一對夫妻在武漢封城前從當地搭機回台，雖然沒有症狀，但是居然沒有自主隔離14天，到處趴趴走也不戴口罩。這麼自私的人真的很過份，希望這個貼文能引起大眾的注意，也請這樣的人多替別人著想！認真自主隔離14天！！！」

PO文還說：「我跟他無冤無仇，原本想請疾管署去追蹤聯繫，但打去疾管署通報，疾管署說，他們有發手冊，只能柔性勸導，也會持續追蹤，但是無法強制隔離，或強制從疫區回來的人一直戴口罩。14天後再追蹤，那他們回來到追蹤之間的14天呢？」

「因為實在無法忍受防疫的任何一點點漏洞，所以才發爆料，希望藉由大眾的力量，讓這樣的人自主隔離防護（出門至少要戴口罩吧），維護台灣大家的安全。也希望疾管署可以修整法條，面對特殊情況下的防疫，是不是應該加強疫區回來的人們的檢查或追蹤跟強制自主隔離十四天，若沒有是否要重罰？」

宜蘭衛生局對此強調，依據中央流行疫情指揮中心26日公告規定，目前具湖北省旅遊史無症狀者，依規定應進行主動檢疫每日1次，並由衛生及民政單位共同追蹤管理，未依規範者，則依法可進行強制安置事宜。

經查這對夫婦並未列民政單位追蹤關懷對象，但衛生局刻正查證中並業請警政單位協尋中，如經查未依規定配合辦理，將依《傳染病防治法》第36條及第70條規定進行安置並處以罰鍰。

衛生局同時強調宜蘭目前無確診個案，呼籲民眾不要恐慌。

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