8網友「造謠」疫情被查辦！　他現身揭經過：去派出所簽了《訓誡書》

▲武漢醫院內部情況。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢去年年底爆發「不明原因肺炎」後，警方以「造謠」為由查辦8名網友，其中一位是武漢醫生，他因在群組稱「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」，而被醫院要求寫一份對於不實資訊外傳的反思，之後還到派出所簽了《訓誡書》。其後，該名醫生因疑似感染武漢肺炎，住進了加護病房。不過，目前相關報導已被刪除。

去年年底一張聊天記錄截圖被大量轉發，一位武漢醫生在大學同學群組稱，「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」。該位醫生在接受《北青深一度》採訪時表示，當時在群裡一開始說了「確診7例SARS」，不太準確，後來又強調是冠狀病毒，具體還在分型，那個截圖也存在斷章取義的問題。

該位醫生表示，「我的同學基本都是一線醫生，我當時是想提醒同學注意防範。我也知道這屬於公共衛生事件，發佈這類消息有風險。我在群裡反復強調不要外傳，但還是被人截圖外傳了。傳播很廣，外省很快就有了。」

在12月30日在群組傳送訊息後，該位醫生於12月31日淩晨1點半，接到電話通知要去武漢市衛健委，「當時衛健委連夜開會，應該是應對疫情的會議，我們醫院院領導、醫務室主任都參加了。我沒參加會議，讓我在其他房間等著。會議結束，院領導詢問了我一些消息來源之類的問題。」

他接著表示，「淩晨4點多的時候主任開車送我回的家。12月31日被叫去醫院監察科，去了2、3次，有時候是監察科同事接待，有時候是紀委書記。反復問我消息來源，以及有沒有認識到自己造謠的錯誤。後來要求我寫了一份不實消息外傳的反思與自我批評。說要院內處分，具體一直沒有出來。」

這名醫生於3日上午接到派出所電話，簽了一份《訓誡書》，「（醫院）要求不要在網路上發佈相關信息，都是由科室主任口頭傳達的。後來疫情明顯擴散，因為我親自收治了這樣的患者，並且她的家屬也被感染了，我也被感染了。」

▼ 訓誡書內容。（圖／翻攝自微博）

該醫生於10日開始咳嗽，隔天發燒到38.2度，「這才意識到問題大了。當天做了CT，顯示雙肺多發感染，磨玻璃樣病變。1月24號才做的核酸檢測，結果還沒出來，到現在也不能說是確診。也問過醫生為什麼檢測結果還沒出來，醫生說都沒出來，不知道原因。」

他透露，父母隨後也出現熱、嘔吐的症狀，檢測出來肺部CT也呈現磨玻璃樣病變，「他們是1月15、16號的樣子住院治療的，當時就很難住進去，床位已經很緊張了。他們症狀比較輕，前天（25日）和他們通過電話說還好，估計最近就可以出院了。我不敢和他們多說我的情況，怕他們擔心我。」

報導發出後，有網友表示，「作孽啊！逆淘汰機制」、「哎，一聲歎息……」、「有一說一，確診SARS確實信息不實啊」、「現在不應該給這位網友登門道歉嗎？發感謝信嗎？」。目前，《北青深一度》已刪除該採訪文章。

武漢警方29日發佈通報稱，根據調查情況，8人分別傳發了「X醫院已有多例SARS確診病例」、「確診了7例SARS」、「Y醫院接收了一家三口從某洲回來的，然後就疑似非典了」等未經核實的資訊。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定，因上述8人情節特別輕微，當時，公安機關分別進行了教育、批評，「均未給予警告、罰款、拘留的處罰。」

▼ 網友評論 。（圖／翻攝自微博）