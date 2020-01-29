2000萬有人中了！　「超級紅包」刮刮樂幸運兒特徵曝光

▲台彩公司發行的刮樂2000萬超級紅包（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣彩券春節發行的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎有3個2000萬元，吸引許多民眾購買試試手氣，令人感到可惜的消息是，已經有一個2000萬被刮走了！另外，超級紅包刮刮樂已經有多人刮出百萬獎金，巧合的是，這些40多歲的男性。

根據台彩公司提供的資料指出，統計至1月27日截止，2000萬超級紅包刮刮樂的3個頭獎2000萬元、7個200萬元+賓士車、400個100萬元，目前已經刮出1個2000萬元、3個200萬元+賓士車、48個100萬元。

請繼續往下閱讀...

「2000萬超級紅包」刮刮樂自1月6日發行，提升不少彩券行買氣，其中在上市當天就有一位住在桃園市蘆竹區的40多歲男子，直接刮出100萬獎金，讓這名大獎得主立刻開心的說，「我第一次中那麼多獎金，這麼多錢一定要藏好，千萬不能讓老婆知道，免得被沒收！」另外在北市中正區南海路的「功頂彩券行」，也有一位40多歲的男性刮中100萬元。

台彩公司今年推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂，這次在200萬元的獎項內加碼送賓士轎車，桃園一位精品直播主在22日拿著100萬元現金去試手氣，結果他總共刮了將近18本的刮刮樂，最後花了60多萬元，網友看完直播後說「一本18張$36000，平均一本會有5-6張是廢紙（未中獎）金額會回本一半」。