陸生po抗議信！怒斥台灣「違背基本人權」...要求教育部公開道歉

記者蔡儀潔／綜合報導

衛福部26日指出，自即日起暫緩陸生入台2週。對此陸生孫宇凡在臉書表示抗議，認為此舉預計會造成四大損失，包括「嚴重違背基本人權」等，並提出七項要求，其中要教育部以報紙和電視台傳媒方式，向陸生公開道歉，以及在隔離期間確診該肺炎的陸生，「得到和臺灣本籍學生同等的全民健康保險標準予以醫治。」

▲防範武漢肺炎，台北捷運民眾戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

孫宇凡就讀於中山大學哲學所碩士班，他於28日在臉書發佈「向臺灣三個政府機構提出的抗議信」。文內寫道，《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引》（簡稱工作指引）如執行，預計對陸生造成四個大損失，因此提出七項要求，強烈要求台灣中央流行疫情指揮中心、衛生福利部、教育部予以公開正式回復。

根據抗議信內容，該四大損失分別為嚴重影響陸生入學；嚴重影響陸生學籍資格，台灣教育部尚未公佈配套支援措施，但大多高校均對延遲繳納學費視為退學，因此陸生學籍得無法及時得到保障；嚴重影響陸生精神健康，除卻確屬在隔離期間發現患有新型冠狀病毒肺炎的陸生，其他確認身體健康的陸生在隔離期間將遭受不正當的精神壓力。

孫宇凡指出，最為重要的是，嚴重違背陸生的基本人權，鑑於台灣中央流行疫情指揮中心對來自中國湖北省以外的、且因社會交流、商務交流、專業交流等理由入台的中國大陸籍人士，採取自主健康管理14天的辦法，陸生不應當受到具有差別的歧視化對待，被「集中監測管理14天」。

▲中山大學校門口。（圖／翻攝中山大學網站）

孫宇凡向《工作指引》表達強烈不滿後，要求三個政府機回應七大要求，首先是教育部以報紙和電視台傳媒方式，向陸生公開道歉；如果未能否決《工作指引》，要求該中心一併以報紙和電視台傳媒方式，向陸生公開道歉。

另外，孫宇凡要求台灣教育部出台政策，令各高校（公立及私立）對陸生（包括學籍生、交換生、訪問學生等所有類別），對學費、學分費等所有陸生繳納費用按計日的比例進行免除，對學籍與課業予以對應支持。

就隔離條件方面，孫宇凡要求改善《工作指引》中對陸生的隔離條件，嚴格要求按一人一間的方式隔離（而非多人間的屏風隔離方式），避免聚集性感染；鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情的特殊性及人道醫助的必要性，要求在隔離期間確診該肺炎的陸生，「得到和臺灣本籍學生同等的全民健康保險標準予以醫治。」

孫宇凡表示，鑒於人權方面差別歧視待及精神健康方面傷害，要求以上三個部門與機構對隔離期間未確診新型冠狀病毒肺炎的陸生予以賠償；保留且不排除對以上三個政府機構行政行為合法性與正當性的起訴權利。