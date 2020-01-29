影／港大已初步研發肺炎疫苗！　專家袁國勇：將進行動物測試

實習記者施怡妏／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授、沙士專家袁國勇表示，「港大為生物學系初步在噴鼻式流感疫苗基礎上，研發出針對肺炎病毒的疫苗」，接下來將會進行動物測試，才可以得知是否有效。

▲為了防疫許多民眾出門戴著口罩，進出公共場所量體溫。（圖／路透）

綜合港媒報導，袁國勇指出，「已從香港第一宗新型冠狀病毒感染輸入個案的樣本分離出病毒株，正嘗試製作含有已弱化病毒的吸入式『減活疫苗』」，製作過程會非常的小心，盡可能的減少疫苗可能有的免疫病理學副作用。若動物測試後結果順利，希望可於一年內展開臨床測試。

▲新型冠狀病毒樣貌。（圖／路透）

袁國勇解釋，流感疫苗有8節基因，取走其中一節毒性基因NS1之後，在有關空位放置新型冠狀病毒部分的「長釘」蛋白，就會刺激身體製造「中和抗體」，以阻止新型冠狀病毒進入身體。

中國工程院院士李蘭娟表示，「疫苗研製速度最快也要一個多月」，之後還要進行臨床實驗，無法判斷可以推出市場的正確時間。袁國勇則表示，「如果疫苗多類動物身上有效且安全，就會進入人體臨床測試階段，至少需要一年的時間。」