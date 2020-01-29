LIVE／禁口罩出口被罵狗官　蘇貞昌視察「疫情指揮中心」親自回應

記者陶本和／台北報導

針對武漢肺炎疫情，行政院長蘇貞昌29日親赴「中央流行疫情指揮中心」視察，會前就接受媒體訪問，就近期防疫工作、兩岸台僑撤僑爭議，以及部分藝人批評政府口罩禁止出口的相關問題，甚至被痛斥是「狗官」等爭議做回應，《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據指揮中心統計，截至1月28日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增52例通報個案，截至目前共通報578名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為8名確診、321名排除、75名初驗陰性、其餘仍待檢驗；另有9例為之前通報不明原因肺炎，均已排除。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸截至1月27日累計4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。世界衛生組織（WHO）27日坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險。

面對武漢肺炎疫情發展，蘇貞昌29日上午親自赴「中央流行疫情指揮中心」視察，會前將先接受媒體訪問，除了針對近期防疫相關工作、兩岸台僑撤僑爭議之外，也會就國內部分藝人批評政府口罩禁止出口的相關問題做回應。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者賴文萱攝）

