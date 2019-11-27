Google Nest Mini結合機上盒　看電視也能讓你「只出一張嘴」

▲Google Nest Mini讓你看電視只需要出一張嘴。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google Nest Mini於昨（26）日正式在台灣上市，而Google這次也與凱擘大寬頻合作推出「智慧音箱優惠方案」，消費者只要申辦200M(含)以上光纖上網指定方案，即可免費升級搭配A1 Box，還能把Google新一代智慧音箱Nest Mini帶回家，再加碼送智慧燈泡、機上盒myVideo豪華月租2年及MyMusic 3個月免費，輕鬆擁有智慧家庭體驗。

凱擘表示，這項功能名為「電視管家」，採用直覺性聲控機制，只要透過Nest Mini將電視管家與A1 Box綁定，即可以喚醒詞「Ok Google，我要跟電視管家說話」，再加上語音指令聲控A1 Box，隨時開啟或關閉電視、調整音量大小聲、轉換頻道、以關鍵字搜尋喜歡或想看的節目或影片，智慧聲控生活大小事，就可輕鬆開口看電視。

即日起，新申辦200M(含)以上光纖上網指定方案，每月只要749元起，立刻把Nest Mini帶回家，全家人都能享有光纖上網服務及HD99高畫質套餐的24台高畫質數位頻道內容，搭配A1 Box還能收看myVideo、愛奇藝、LINE TV等眾多熱門OTT影音內容服務，再加碼送智慧燈泡、機上盒myVideo豪華月租超過17,000部影劇作品2年看到飽及MyMusic近千萬首音樂曲庫3個月免費暢聽。

另外，凱擘也推出智慧音箱加價購方案，新申辦120M(含)以下光纖上網指定方案，即可以最低299元的優惠價獲得Nest Mini；此外，老客戶同享優惠，凡光纖上網用戶續約成功，就能用千元有找的優惠價帶回Nest Mini。