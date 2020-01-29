25歲板模工開山刀猛砍同事…他蜷曲角落求饒！KTV員工目擊嚇壞：血亂噴

▲25歲板模工不滿同事，竟設鴻門宴拔刀狂砍對方。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名劉姓板模工人因不滿曾姓同事，2019年3月5日凌晨，透過友人邀約曾男到一間KTV商談，孰料，他一見對方便拔出預藏的開山刀朝對方猛砍，見到對方蜷曲身體躺地，竟仍持續將對方砍成重傷。劉男被逮後表示，只是要教訓曾男而已。法院依殺人未遂罪判劉男8年10月，可上訴。

判決指出，25歲的劉男因工作問題而與曾男發生糾紛，而對方的處理態度讓他心生不滿，2019年3月5日凌晨1時40分許，劉男請友人邀約曾男到一間KTV商談，曾男凌晨2時32分許抵達KTV。

當時正從包廂走出的劉男見到才上2樓走廊要找包廂的劉男，竟殺心大起，取出預藏在身上的開山刀，朝曾男身上砍殺，對方見狀嚇壞，隨即往廚房方向逃跑，劉男則一路追砍。

曾男逃到廚房角落後因受傷不支倒地，只好向劉男不斷求饒。未料，劉男殺紅了眼，繼續持刀朝用手護頭、蜷縮在地曾男砍殺，導致對方受有軀幹及肢體多處深度撕裂傷，疑併肌腱、神經、血管損傷、出血性休克、右肱骨骨折及右脛骨骨折等傷害，所幸警方及時趕到，曾男這才撿回一條小命。

劉男事後坦承砍人辯稱，「我當時並沒有往死裡砍的意思，只是想教訓曾男」；但目擊的KTV員工表示，當時他到廚房時，現場已經血淋淋，劉男還在猛力揮刀砍人，曾男則是傷可見骨「血是亂噴的那種」，過程中劉男還2度轉頭向他說，「你報警了沒？這個人快被我砍死了」，打臉劉男。

高雄地方法院審理後，不採信劉男說詞，依殺人未遂罪判刑8年10月，可上訴。

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