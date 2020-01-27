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左營台商「武漢返台」帶病跑！高捷列冊管理接觸者　28人狀況曝光

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▲高捷啟動防疫機制，提供乾洗手以及站內廣播 。（圖／高捷公司提供）

▲高捷將可能接觸的28名員工列冊管理 。（圖／高捷公司提供）

記者鄒鎮宇／高雄報導

左營一名50歲台商罹患新型冠狀肺炎後，竟隱瞞病情進入高雄小港機場，隨後搭乘捷運回家，隔天又到舞廳跳舞，造成當地人恐慌。對此，高捷公司表示，該名台商可能接觸過的站務人員、清潔人員及保全人員等共28人，皆已列管追蹤，並沒有出現發燒等情況。

高雄市衛生局資料顯示，該名台商21日入境時，刻意服用退燒藥通過篩檢站，且未主動告知武漢旅遊、居住史，便搭乘高捷、轉程大眾交通工具回家，22日上午到市場吃早餐，下午到金巴黎舞廳跳舞。

▲一名從大陸返台確診罹患武漢肺炎的台商，將被開罰30萬，曾經前往的酒店正在進行消 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄金芭黎舞廳因該名台商，停業2天消毒。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局長林立人指出，台商返台後的路線皆已清查完畢。此外，高市衛生局已列冊舞廳內的服務人員及客人70人，再加上台商去看的皮膚科、耳鼻喉科等地，約80人需要追蹤。

高捷表示，台商21日晚間6時54分從小港機場站上捷運，晚間7時30分離開小巨蛋站，期間可能接觸過的保全、站務及清潔人員約28人，皆已列冊管理、並請他們自主進行14天的健康管理，目前仍未出現發燒的症狀。

林立人表示，將會核實台商返台後的一切行蹤，為了避免民眾引起恐慌，在防疫團隊確認完畢前都不公開，將把資料呈交給中央流行疫情指揮中心進行公開的定奪。

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