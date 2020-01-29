不爽前任系主任...教授猛寄信飆罵：碩鼠醜態百出！校長+秘書都收到　

▲阿溫傳郵件辱罵前系主任。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一所國立大學的教授「阿溫」（化名），因為和前系主任有嫌隙，就傳訊息汙辱對方，「碩鼠」、「醜態百出的衣冠禽獸」、「賊心，和尚面」等，甚至就連校長、秘書、教授、教授助理等20餘人都收到附件，而他還涉嫌對新任系主任潑灑髒水，誇張行徑讓前後兩位系主任都怒炸，氣得一狀告上法院。

判決指出，阿溫與前系主任有過節，因此就在短短一個月內，寫了24封電子郵件，辱罵前系主任，「碩鼠」、「碩鼠猶有鼠格，猶勝人無人格」、「醜態百出的衣冠禽獸」、「腥、貪、惡」、「牠」、「滿嘴仁義道德，一肚子腥貪惡」、「痟貪鑽雞籠」、「做賊狀元才」、「賊心狗行」、「賊較惡人」、「做豬食潘，做賊食屎」、「欺世盜名的小偷＋偽君子＋偽善人」、「人不要臉，天下無敵」等，甚至還將該封信件同時寄給，包含校長、其他教授、助教等20餘人。

此外，阿溫也傳訊息辱罵新任系主任是雙面人。對此，阿溫則辯稱，是因為對方對外聲稱，自己朝他潑灑惡臭液體，但事發當時，自己潑灑的分明是清水，因此才會對新任系主任的說法耿耿於懷。另外，阿溫也辯稱，自己是針對可公評之事而做評論，但法官不採信其說詞，依法判他拘役110日，而案經上訴二審之後，二審法官則改判他拘役115日。

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