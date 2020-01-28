30多萬網購二手車 交車才知凶車 車主驚嚇

▲嘉義林姓男子花30多萬網購二手車，交車後才得知買到的是凶車，急向賣方反映。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／嘉義報導

嘉義林姓男子日前透過網路花30萬買一輛中古車，沒想到交車後才發現，車子被某拍賣網站註明是「特殊車輛」，經查才知過去竟曾經有人在該車內自殺，這台車應該算是「凶車」被收購後再轉賣，但他下單時賣方既沒告知也沒給予優惠，林男認為受騙，氣得急向賣方反映。

▲嘉義林姓男子花30多萬網購二手車，交車後才得知買到的是凶車，急向賣方反映。（圖／東森新聞）

林男日前購車時相中一台中古車，業者在介紹時並未告知車輛實際狀況，他見車況整體相當符合自身需求，就花了30萬將車子買回，交車後才在其他網站上發現這台車是「特殊車輛」，但買賣時對方竟沒有事先告知是凶車，甚至在價格上也沒給予優惠，讓林男驚覺受騙，心生不滿下跑去向店家理論，賣方為表示歉意，決定以原價買回，事件終於落幕。

附近有口碑的中古車業者表示，曾經有人來兜售過凶車，但他們通常不會去收購這類特殊車輛，因轉手容易有糾紛，不僅賣前一定要先告知消費者，還要給予一定優惠，才有機會將車輛賣出，成交困難度明顯增加。且經詢問，大多數民眾皆表示不會想花大錢買凶車，認為坐上去內心還是會毛毛怕怕的，因此在買車時還是會盡量購得一部乾淨安全的車；但也有民眾覺得只要引擎和車子的內外全部都整理好，它就是一部正常的車！房子也是一樣

另還有部分中古車業者則建議政府，既然房子買賣有凶宅條款，是不是也應該設立個「凶車條款」，以確實保障中古車市場的交易，維護雙方權益，讓大家都能安心買賣。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」