武漢一家7口疑染武漢肺炎　她送孩子就醫遭拒自己隔離在家

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／路透社,武漢中心醫院）

記者馬叔安／綜合報導

隨著武漢肺炎疫情延燒，如今傳出在武漢市有一家七口疑似都染病，女主人的公婆和丈夫都已經隔離治療，然而當她的孩子也出現類似症狀時，醫院卻不願意收治，如今她自己也出現了類似武漢肺炎的症狀，但卻不敢就醫，怕沒有人帶孩子，如今她把自己和孩子隔離在家，等待檢測結果。

《澎湃新聞》報導，這名女子姓夏，家住武漢青山區，她的公公1月初因心臟病住院，全家人曾一起去醫院看望，大約兩周前，婆婆先出現了感冒、發燒、身體疼痛等症狀，之後自己的母親也開始感冒發燒，於是全家人除了孩子，在1月中下旬去醫院檢查，結果發現公婆、父母及丈夫的肺部均已感染或病變。

如今他們已經進行隔離治療，但她自己的父母也病得很嚴重，因為醫院沒有重症床位，只能在醫院發燒門診輸液治療，至今都尚未確診是否感染了武漢肺炎。醫務人員說，醫院沒有測試的試劑盒，所以無法診斷。

如今她的孩子發燒到38.2度，但當她帶孩子去醫院時，如實說明家裡其他5口人都疑似感染了新冠肺炎，現在孩子也有了類似症狀，醫生一聽，就直接拒絕接收，理由是醫院有規定，不接收疑似感染新冠肺炎的患者。

如今她自己也出現了咽痛、心悸、肌肉酸疼、腹瀉、出冷汗等症狀，身體情況逐漸變差，有時上下樓都喘得厲害，但不敢去醫院治療，如今做了檢測，在等結果，她把自己和孩子隔離在家，有同事和朋友送食物來，但夏女士感嘆道，「我自己還能扛，可是孩子怎麼辦？」

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