西雅圖咖啡豆攙偽案「無害人體」　總座被起訴！繳回1千萬不法所得

▲士林地檢署偵結起訴連鎖西雅圖咖啡店摻價豆販售案。（資料照／西雅圖粉絲團）

記者劉昌松／台北報導

西雅圖咖啡店用低價豆偽摻成高價豆販賣，經士林地檢署主動追查，經營業主馥餘實業總經理劉增祥坦承，過去1年多有13項產品攙偽，在店內貨賣場通路販售，劉並繳回1000萬元不法所得，檢察官調查確認攙偽豆無害人體，22日依《食品衛生管理法》攙偽食品等罪起訴劉等3人和公司法人。

起訴指出，馥餘從2018年1月1日起，為了降低成本，把原來只做為濾掛式咖啡原料的羅布斯塔豆，攙入、混充或假冒成阿拉比卡豆，然後包裝成「西雅圖Legendary義式綜合2LB」等13項產品，並在包裝上標示「100％阿拉比卡豆」。

▲西雅圖咖啡一度否認攙偽豆，遭查後才公開道歉。（圖為資料照／翻攝自臉書）

2019年10月間，一篇食品安全網站文章公開質疑踢爆偽豆後，業者面對衛生單位稽查仍強力否認，直到被檢察官搜索約談到案，才承認全部犯行，劉男並主動交付犯罪所得1000萬元，並於隔天刊登道歉啟事項民眾及社會致歉，辦理回收退貨。

檢察官認為，劉增祥和廠務經理李志明、烘焙組長何家誠犯後態度尚佳，這次偽豆事件後，原本市占率數一數二的廠牌形象已大受影響，不過用來攙偽的低價豆，也是咖啡豆品種之一，對人體沒有危害，簡易法院未來依法量處適當刑度。

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